Romina Power sta vivendo un profondo lutto, condividendo sui social emozioni intense e ricordi che commuovono i suoi follower. Dalle sue parole traspare anche un messaggio importante sull’amore e la cura verso gli animali.

Romina Power e l’amore incondizionato per gli animali

La relazione di Romina Power con i cani va oltre la semplice compagnia: per lei, gli animali sono fonte di affetto, fedeltà e protezione. In più occasioni ha sottolineato come i nostri amici a quattro zampe siano capaci di donare amore incondizionato: “I cani ci tengono più compagnia di quanto uno possa immaginare… Abbandonare un cane è come abbandonare un figlio. Chi, avendo un cuore, lo farebbe mai?”. Attraverso Instagram, la cantante ha raccontato le storie dei suoi compagni pelosi, da Daisy, salvata da un canile, a Nala, una meticcia che ha conquistato tutti con la sua dolcezza, fino a Taquito, il cane della figlia Romina Carrisi con cui ha stretto un legame ancora più forte durante la quarantena.

Lutto per Romina Power: il post sui social e il dolore che commuove i fan

Romina Power è stata travolta da una notizia straziante che ha scosso la sua quotidianità. La cantante americana ha condiviso il lutto con i suoi follower tramite un post pubblicato oggi, venerdì 13 marzo, sul suo profilo Instagram, annunciando la scomparsa della sua amata cagnolina Daisy: “Addio, Daisy Wisconsin ? – Puglia 2026. Mia dolce compagna salvata dalla strada nel 2013… Ora Nala e Taquito hanno perso la loro sorella ed il paradiso ha acquisito un angelo”. L’artista ha accompagnato le parole con immagini che raccontano momenti felici trascorsi con Daisy, evocando emozioni intense e un legame indissolubile.