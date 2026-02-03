Romina Power, in una lunga intervista per il Corriere della Sera, è tornata a parlare di sua figlia Ylenia, avuta con Al Bano, e scomparsa nel nulla nel 1993. Ecco le parole della cantante.

Romina Power: sono 33 anni dalla scomparsa di sua figlia Ylenia

Sono passati 33 anni. Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è scomparsa nel nulla il 31 dicembre del 1993 a New Orleans.

Da quel giorno sono state fatte tante ipotesi su cosa le sia successo, senza però mai arrivare alla verità. In una lunga intervista al Corriere della Sera, è la madre, Romina Power, ha parlare della figlia: “hanno detto che tenevano Ylenia nascosta in casa per farci pubblicità. Per non parlare delle cose false su mia figlia: che facesse uso di droga, che avesse scelto lei di buttarsi nel Mississippi. Ma Ylenia era curiosa, brillante, le mancava un esame per laurearsi al King’s College. E sapeva nuotare. Non ho mai creduto alla versione del guardiano dell’acquario che aveva detto di averla vista: la sua descrizione era inattendibile.”

Romina Power, la confessione shock: “So che mia figlia Ylenia è ancora viva”

Romina Power, che oggi continua a vivere nel Leccese, assieme al fratello Tyrone e al figlio più grande Yari, ha concesso una lunga intervista per il Corriere della Sera, dove ha parlato della scomparsa di sua figlia Ylenia, nata dall’amore con Al Bano Carrisi. Sull’ipotesi che Ylenia sia morta, la Power ha risposto così: “Se Ylenia fosse morta lo avrei sentito. Servirebbe una Fondazione per le ragazze scomparse, per mostrare loro che non sono state dimenticate, che aspettiamo di rivederle, che non abbiamo mai smesso di amarle e di cercarle.”