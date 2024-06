La scomparsa di Ylenia Carrisi, avvenuta trent’anni fa a New Orleans, ha lasciato dietro di sé una scia di interrogativi ancora irrisolti.

Ylenia Carrisi, nuove rivelazioni sulla scomparsa

L’ultimo contatto con la giovane risale al 1 gennaio 1994, quando fece una chiamata alla famiglia dall’hotel LeDale. Da quel momento, il silenzio. Nei sei mesi precedenti, Ylenia aveva conosciuto il trombettista di strada Alexander Masakela, un personaggio controverso con precedenti per droga e molestie. Nonostante condividessero la stessa stanza, l’uomo non denunciò mai la scomparsa della ragazza.

Le ipotesi sulla sparizione

L’ultima volta che Ylenia fu vista era il 6 gennaio 1994. Masakela rimase nell’hotel fino al 14 gennaio, quando cercò di saldare il conto con assegni turistici della compagna, non firmati. Questo fatto allarmò il personale dell’albergo, che contattò la polizia. Il musicista fu arrestato il 31 gennaio, ma rilasciato pochi giorni dopo per mancanza di prove. Romina Power ha sempre puntato il dito contro l’uomo, accusandolo di aver introdotto la figlia in un mondo pericoloso.

L’oggetto ritrovato trent’anni dopo

Albano, invece, ha dato credito alla testimonianza di Albert Cordova, guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas. L’uomo affermò di aver visto una ragazza bionda gettarsi nel Mississippi il 6 gennaio 1994. Secondo il racconto, Ylenia avrebbe pronunciato “Io appartengo alle acque” prima di tuffarsi, frase che ripeteva spesso, secondo il padre. Il cantante ritiene che la droga abbia spinto la primogenita a quel gesto estremo. Dopo trent’anni dalla scomparsa, Romina Power ha ritrovato un oggetto appartenuto alla figlia, come riportato dal sito Arabonormannaunesco.it. Si tratta di un “Little Golden Book” con il suo nome scritto sopra. Questo ritrovamento ha riacceso i ricordi e la tristezza legati alla perdita.