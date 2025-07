Tra la versione classica e quella Vip del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha già collezionato sei edizioni alla conduzione del celebre reality show di Canale 5. Ora si prepara a tornare al timone per la settima volta ma, stando a quanto riportato da Dagospia, prima di ripartire avrebbe posto una richiesta ben precisa ai vertici di Mediaset.

Grande Fratello, la richiesta a Mediaset di Alfonso Signorini

E pare proprio che l’abbiano accontentato. Circa un mese fa, diversi media avevano riportato una voce clamorosa: il prossimo Grande Fratello sarebbe potuto durare addirittura nove mesi, coprendo l’intera stagione televisiva da settembre a giugno. L’ipotesi implicava, tra l’altro, una possibile cancellazione de L’Isola dei Famosi nel 2026. Tuttavia, lo scenario è stato smentito dallo stesso Signorini, che lo scorso giugno, tramite Instagram, ha chiarito: “Se è vero che durerà nove mesi? Assolutamente no, questa è una grossa fake news. Sono d’accordo con il fatto che il Grande Fratello dovrebbe durare molto meno, tre mesi come quelli di una volta“. A quanto pare, il conduttore non si è limitato a una smentita social, ma avrebbe effettivamente chiesto che il format tornasse a durare meno. Da qui sarebbe nata l’idea di dividere il reality in due fasi separate: una prima edizione dedicata ai concorrenti non famosi, affidata a Simona Ventura, e una seconda, la versione Gold/Vip, che vedrà nuovamente protagonista Signorini.

La smentita sull’aumento della durata del Grande Fratello e la richiesta di Alfonso Signorini

Come riporta Dagospia: “Il prossimo Grande Fratello (e, in generale, i prossimi reality Mediaset) non avrà una durata ‘monstre’ come avvenuto negli ultimi anni. Inoltre potrebbe essere ridotta anche la durata dell’appuntamento serale per non arrivare alle 2 di notte. Alfonso Signorini non poteva sopportare di nuovo la durata monstre del Grande Fratello: voleva lavorare meno. Nei corridoi di Mediaset si dice sia dipeso da lui “spaccare” il reality in due tranche: Signorini è stato quindi accontentato con la metà della durata, per lui, dello scorso anno. La prima parte del GF sarà nelle mani di Simona Ventura, che ieri ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio e ha fatto una dedica “strappacore” al marito Giovanni Terzi. La tigre di Chivasso, prossima conduttrice del Grande Fratello, ha un animo romantico. Persino l’ex moglie di Terzi spende parole bellissime sulla Ventura anche per come segue i figli del precedente matrimonio di lui”.