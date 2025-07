Il Grande Fratello vedrà una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione televisiva. Pare infatti che a Mediaset stiano pensando di sdoppia il reality più longevo della televisione italiana, una versione nip, con persone comuni, prevista a ottobre, ed una a gennaio, che dovrebbe essere una versione “Gold” o Vip, in cui i concorrenti saranno vecchie glorie del programma.

Grande Fratello, previste due edizioni nip e vip: chi sarà a condurle

Per quanto concerne la conduzione, ad occuparsi della versione gold dovrebbe essere Alfonso Signorini, mentre per quanto riguarda la classica versione nip, al momento sono due i nomi delle conduttrici in lizza per ricoprire questo ruolo, come riportato da Davide Maggio. Se Alfonso Signorini pare essere confermato per il GF Gold/VIP, a Cologno potrebbero aver intenzione di affidare la versione con persone comuni ad un nuovo presentatore.

Le possibili conduttrici

Ecco il motivo delle puntate zero fresche di registrazione de La Fattoria con Simona Ventura e Alessandra Viero, sebbene le due conduttrici non sarebbero attualmente le uniche al vaglio. Gabriele Parpiglia ha precisato che è in grado di confermare con assoluta certezza che Simona Ventura, pochi giorni fa, è stata chiamata per una puntata “zero” del Grande Fratello. La Ventura avrebbe saputo tutto in corsa, convinta invece di ritrovarsi a La Fattoria. Poi in un secondo momento le avrebbero parlato del Grande Fratello e lei ne avrebbe discusso con entusiasmo con il suo agente.