Lo scorso mese è arrivata la notizia inaspettata del ritorno a L’Isola dei Famosi di Simona Ventura, non più come conduttrice ma come opinionista.

Le voci si sono fatte sempre più fitte e qualche portale ha parlato di notizia quasi certa, tanto che anche Alfonso Signorini ha confermato questa ipotesi nel programma che ha condotto per diversi anni su Rai Due: “Ci sarà lei e sarà in coppia con Veronica Gentili. Per ora accontentiamoci di questo ritorno, ma poi in effetti le mancava solo di fare l’opinionista in quel reality, ha già fatto la naufraga e anche la conduttrice“. In una lunga intervista rilasciata a Chi, Simona Ventura e ha rotto il silenzio sulle voci che la vorrebbero nuovamente a L’Isola dei Famosi e ha dichiarato al settimanale di non saperne nulla. “Sembro rinata in tv? Tutti noi abbiamo dei periodi bui, di sconforto. Nel 2018, quando c’è stato l’incidente di mio figlio, mi è crollato il mondo addosso. Ma mi sono resa conto che tutto quello che ci succede ci rende più profondi, ci insegna a non dare nulla per scontato. Dopo quella grande paura sono diversa, mi alzo al mattino con il sorriso e sono grata alla vita. E poi nel 2018 ho conosciuto Giovanni e, da allora, mi godo ogni momento: mi godo i miei figli, i nostri figli, siamo felici, riusciamo ad affrontare insieme ogni cosa. Ho cambiato passo, ho messo la quarta, prima mi ero accartocciata su me stessa.

Che cos’è per me L’Isola dei Famosi? Quel programma è un vestito che mi sono cucita addosso per tanti anni, così come Quelli che il calcio: cambiava ogni volta, era imprevedibile, e io sono una che ama l’imprevedibilità. Per me è stato un capitolo importante, contro tutti i pronostici. Gira voce che io possa tornare come opinionista? Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia. Se mi piacerebbe? A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale“.