L’Isola dei Famosi si prepara a tornare in una nuova edizione, e tra i possibili concorrenti c’è una coppia del GF che fa impazzire i fan. Quasi sicuramente sarà Veronica Gentili a condurre, mentre i ruoli di inviato e opinionista, ancora incerti, potrebbero spettare a Pierpaolo Pretelli e Simona Ventura, sebbene l’ipotesi Dario Maltese e Vladimir Luxuria non sarebbe ancora da escludere. Per quanto riguarda i possibili naufraghi ci sono già alcuni nomi, e potrebbero esserci la tennista Camila Giorgi, MariaLuisa Jacobelli che si occupa di sport su Mediaset, Angelo Madonia e la ciclista Letizia Paternoster.

Tra i nomi dei concorrenti dell’Isola dei famosi una coppia del GF: i fan si scatenano

Tra i possibili concorrenti anche un’ex coppia che è passata anche dal Grande Fratello Vip. Stando a quello ha da poco rivelato Deianira Marzano, si tratterebbe di due personaggi che sono stati innamorati e che sono stati al Grande Fratello Vip: “Una nota ex coppia di fidanzati ed ex concorrenti del GF Vip è stata fortemente voluta all’Isola dei Famosi perché la possibilità di un ritorno di fiamma potrebbe far salire gli ascolti. Partono già con il piede giusto… Immagino il loro ex fandom. Se non cambiano idea il fandom piangerà di gioia“.

I possibili concorrenti all’Isola dei Famosi

L’esperta di gossip ha anche rivelato che tra gli ex gieffini potrebbe esserci Delia Duran, soprannominata la “Tigre del Sud America”, che avrebbe ufficialmente preso parte alle selezioni: “Volevo dirvi che sono ufficialmente iniziati i casting per L’Isola, Delia Duran oggi era lì ed è stata provinata“. Amedeo Venza svela invece che Mirko Brunetti sarebbe stato contattato per L’Isola dei Famosi, ma che ha detto di no: “Mirko dice no all’isola dei famosi. Sogno infranto per le fans che speravano di vederlo“. Con ogni probabilità Mirko ha deciso di non partire dato che si è fidanzato. Stando alle rivelazioni di Alessandro Rosica, l’ex gieffino starebbe con Silvia Ghio: “Mirko Brunetti ufficialmente fidanzato con Silvia Ghio. Insieme senza sosta da mesi. Fonte ufficiale 100%. Usciranno a breve allo scoperto. Ogni tanto vivono anche insieme”.