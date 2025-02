I risultati del televoto che ha premiato Jessica Morlacchi, e che ora è prima finalista donna del Grande Fratello, ha lasciato spiazzati molti del pubblico, per la gran parte convinto che avrebbe vinto Helena, e ora sul web si scatena la bufera. In merito ai risultati è intervenuta anche la sorella di Helena, Mariana Prestes, che a 361 Lounge ha detto la sua sulla vittoria di Jessica.

GF, la sorpresa della sorella di Helena Prestes dopo i risultati del televoto

Ospite di Cecilia Capriotti e di Grazia Sambruna, Mariana Prestes spiega che secondo lei sua sorella potrebbe aver sbagliato qualcosa, e attribuisce ciò alla sua stanchezza, dato che è nella casa del Grande Fratello da 5 mesi e mezzo, eccetto la settimana successiva alla sua eliminazione: “Purtroppo ha perso al televoto. Se me l’aspettavo? Devo dire di no. Non pensavo, volevo così tanto vederla come prima finalista di questa edizione. Se lei ha sbagliato qualcosa? Il fatto è che lei è molto stanca e forse qualcosa non è piaciuto al pubblico. Lei ha sbagliato a dire qualcosa, ma sono cose che capitano quando sei stanca“.

Il racconto di Helena sulla sorella, Mariana Prestes

La scorsa settimana Helena aveva raccontato al GF che sua sorella aveva avuto una storia con una donna: “Lei ha avuto un bambino da questo ragazzo, ma poi si sono lasciati e lei si è messa con una ragazza. Mia mamma non l’ha accettata e l’ha cacciata di casa e io l’ho sempre supportata“. La sorella di Helena ha dichiarato di non essere stata infastidita dal racconto: “Se mi è dispiaciuto che abbia detto quelle cose su di me? No, mi ha fatto piacere. Perché ho visto tanta verità e amore nei miei confronti. Lei ha sentito e vissuto il mio dolore. Non mi ha dato fastidio, quella è la mia storia e non mi vergogno“.