Helena sta attraversando un momento di tensione nella Casa del Grande Fratello. Una scoperta recente ha gettato ombre sulla concorrente, scatenando le reazioni del pubblico. In rete, infatti, si sta diffondendo un video su di lei che non lascerebbe spazio a dubbi.

La dichiarazione in un video che fa infuriare in molti

A far discutere è una sua dichiarazione nella serata del 6 febbraio, di risposta alle parole di Zeudi che non crede alla durata del rapporto tra lei e Javier. Helena ha esclamato: “Tu e le tante donne con la vostra scelta sessuale dovete comportarvi meglio. Sai che ero tua amica, mi comportavo così”, un’affermazione che avrebbe fatto scatenare molti utenti.

Crolla il numero dei follower di Helena su Instagram

Infatti, il suo numero di follower su Instagram è diminuito di 25mila, passando da 277mila a 252mila seguaci. Leggendo infatti le reazioni degli utenti, c’è chi si sta schierando del tutto dalla parte dell’ex Miss Italia. tra i telespettatori c’è chi ha esclamato: “Ormai per lei è finita”, in riferimento al fatto che, continuando così, non potrebbe vincere il reality. E ancora: “Ne ha persi tantissimi per quella brutta frase”, “Ha detto cose gravissime”, “Si sono svegliati su di lei, meglio tardi che mai”.