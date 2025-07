In migliaia hanno partecipato oggi, sabato 5 luglio, al funerale di Diogo Jota e Andrè Silva, i due fratelli calciatori morti in un incidente stradale a Zamora, in Spagna, nella notte tra il 2 e il 3 luglio. Ma spicca l’assenza di Cristiano Ronaldo.

Funerali Diogo Jota, bufera sull’assenza di Cristiano Ronaldo: ecco il motivo

Tra i tanti presenti al funerale di Diogo Jota e Andrè Silva, i due fratelli calciatori morti in un incidente stradale a Zamora, in Spagna, non è passata inosservata l’assenza di Cristiano Ronaldo, capitano della nazionale portoghese, dove giocava Jota.

I presenti ai funerali

In prima fila, oltre ai parenti, i giocatori, guidati dal capitano Virgil Van Dijk, l’allenatore Arne Slot, lo staff tecnico e i dirigenti dei “Reds”. Fra i presenti alla funzione – riservata a parenti, compagni di squadra ed amici intimi – anche i colleghi della nazionale di Diogo Jota, come Bernardo Silva e Bruno Fernandes, e una delegazione del Liverpool guidata dall’allenatore Arne Slot e dal capitano Virgil Van Dijk.

Il presidente della Repubblica e il primo ministro portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa e Luis Montenegro, sono stati fra i primi ad arrivare per trasmettere un profondo cordoglio ai familiari dei due calciatori. Seguiti dal presidente della federcalcio portoghese, Pedro Proença, dal presidente dell’FC Porto, André Villas-Boas e dal giocatore del Manchester United Diogo Dalot.

Il cordoglio sui social

Il capitano della nazionale portoghese, in cui giocava anche Diogo Jota, morto in un incidente stradale, nonostante il dolore per la morte del compagno di squadra espresso sui suoi social, ha scelto di non partecipare all’ultimo saluto nella città natale dei due fratelli, Gondomar.

“Non ha senso. Eravamo insieme nella Nazionale, ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, mando i miei sentimenti e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André. Sentiremo tutti la vostra perdita”, aveva scritto sui suoi social Ronaldo, subito dopo aver appreso la notizia.

Ronaldo nella bufera

L’assenza di Cristiano Ronaldo ha acceso le polemiche sui social, e non solo: “È il capitano della nazionale portoghese. Molti si aspettavano che fosse presente. Il suo è un comportamento inspiegabile, qualsiasi giustificazione non sarà all’altezza della gravità della sua assenza”, ha spiegato il giornalista portoghese Antonio Ribeiro Cristovao.

Il retroscena sull’assenza

Ma per quale motivo Cristiano Ronaldo ha scelto di non partecipare ai funerali del compagno? Per ora, solo rumors. Secondo un quotidiano di Maiorca, Ronaldo è in vacanza sull’isola a bordo del suo yacht Azimut Grande con tutta la sua famiglia prima di partire per Hong Kong, dove è atteso il 7 luglio per l’inaugurazione di un museo a lui dedicato nel centro commerciale K11 Musea di Tsim Sha Tsui.

I motivi

Per altri, il gesto sarebbe stato dettato da una questione di tatto: il campione non avrebbe voluto attirare l’attenzione mediatica su di sé distogliendola dai funerali di Jota. Il portoghese Record parla invece della scelta di Ronaldo, sotto choc per la perdita del compagno e amico, di rendere omaggio alla famiglia di Jota con maggiore discrezione. La sua assenza sarebbe dovuta al trauma emotivo provato alla morte del padre, José Diniz Aveiro, nel settembre 2005.

L’attaccante, allora ventenne, si trovava a Mosca con la nazionale e ricevette la notizia dal ct Luis Felipe Scolari: da quel momento preferisce rendere omaggio in privato, con maggiore discrezione, perché questo era il modo che aveva trovato allora per affrontare il dolore.