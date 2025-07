Tragedia in Spagna: morto a 28 anni Diogo Jota, attaccante del Liverpool

Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica morte di Diogo Jota, giovane attaccante del Liverpool. Questa mattina, a soli 28 anni, il calciatore portoghese ha perso la vita a causa di un incidente stradale in Spagna. Una perdita dolorosa che lascia sgomenti tifosi, compagni di squadra e appassionati di tutto il mondo.

Tragedia in Spagna: chi era Diogo Jota

Diogo Jota, attaccante dei Reds e della nazionale portoghese, ha iniziato il suo percorso calcistico nel suo paese d’origine, prima di trasferirsi giovanissimo all’Atletico Madrid nel 2016. Dopo un’esperienza in prestito al Porto, è tornato all’Atletico prima di essere definitivamente ceduto al Wolverhampton in Premier League. Proprio in Inghilterra, Jota ha mostrato tutto il suo talento e una notevole continuità realizzativa, attirando l’interesse del Liverpool, che nell’estate del 2020 ha investito circa 44 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino.

La sua ultima apparizione ufficiale risale allo scorso 8 giugno, quando ha disputato la finale della Nations League con il Portogallo, contribuendo alla vittoria contro la Spagna. Nel corso della sua carriera in Premier League, Jota ha totalizzato 63 reti in 190 partite, dimostrandosi uno degli attaccanti più prolifici del campionato. Inoltre, ha segnato 6 gol in 38 presenze in Champions League e ben 9 in 13 partite di Europa League, confermando la sua efficacia anche nelle competizioni europee.

L’attaccante portoghese del Liverpool, Diogo Jota, è tragicamente morto in un incidente stradale avvenuto nella provincia spagnola di Zamora, vicino al comune di Palacios de Sanabria. La notizia, riportata dal quotidiano Marca, riferisce che l’incidente si è verificato intorno all’una di notte, mentre Jota era alla guida della sua auto. Con lui viaggiava anche il fratello André, anch’egli calciatore professionista di 26 anni, che avrebbe perso la vita nello stesso evento.

Secondo le testimonianze di chi ha allertato i soccorsi e le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco intervenuti, il veicolo è uscito di strada, schiantandosi e prendendo fuoco. Le fiamme hanno avvolto l’auto e si sono propagate anche alla vegetazione circostante. Sono tuttora in corso indagini per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

La tragedia ha sconvolto il mondo del calcio: Jota, 28 anni, si era sposato appena pochi giorni fa, il 22 giugno scorso. La perdita ha colpito profondamente tifosi, compagni di squadra e la comunità sportiva internazionale.