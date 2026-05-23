Rissa in A2: Borra fermato tre incontri e Roseto multata

La sfida dei playout di Serie A2 tra Liofilchem Roseto e Crifo Wines Ruvo di Puglia è stata segnata non solo dal risultato sportivo ma anche da un episodio che ha richiamato l’attenzione degli organi disciplinari. Nel secondo quarto di gara 3 del secondo turno disputata il 22 maggio 2026 al PalaMaggetti, un contatto sotto canestro è degenerato in uno scontro fisico che ha costretto gli arbitri a sospendere temporaneamente l’incontro.

La partita si è chiusa con il successo dei padroni di casa per 100-84, ma l’episodio di maggiore rilievo riguarda il comportamento del pivot ospite Jacopo Borra, che secondo il dispositivo del giudice sportivo avrebbe colpito ripetutamente Aristide Landi mentre questo era a terra, provocando ferite lacero-contuse. La dinamica ha scatenato una rissa generalizzata in campo e sulle panchine, con conseguenze disciplinari e un acceso dibattito pubblico.

I fatti in campo

Il clima della gara era già a favore della Liofilchem, con Roseto in controllo del punteggio, quando al 6’19” del secondo quarto è avvenuto l’episodio centrale: a seguito di un contatto sotto canestro Borra ha reagito colpendo il giocatore di casa, che è rientrato negli spogliatoi con una vistosa medicazione.

La reazione ha provocato l’invasione parziale del campo e l’intervento degli ufficiali di gara; la sospensione è durata oltre dieci minuti. Durante la colluttazione sono stati espulsi alcuni atleti, tra cui il 99 ospite e dei membri della panchina di Roseto, con un clima concitato e toni accesi tra i presenti.

Dettaglio dell’incidente

Secondo le cronache e il referto disciplinare, Borra avrebbe inferto almeno un paio di pugni al volto di Landi mentre il giocatore rosetano era in posizione vulnerabile, causando emorragie e ferite che hanno richiesto medicazioni immediate. L’episodio è stato definito nel dispositivo come un colpo plateale e ripetuto, elemento che ha aggravato la valutazione del giudice sportivo. Sui social Landi ha condiviso una foto con il volto tumefatto accompagnata dalla frase “11 punti… ci vediamo domani”, un commento che ha suscitato solidarietà e discussione sui toni della partita.

Provvedimenti disciplinari

Alla luce dei fatti il giudice sportivo ha disposto la squalifica per tre gare nei confronti di Jacopo Borra, ritenuto responsabile di aver colpito con violenza un avversario a terra. La società di casa, inoltre, è stata multata con un’ ammenda di 1.667 euro per insulti e offese ripetute del pubblico verso due tesserati avversari, mentre un dirigente della Crifo Wines, Gianluigi Campanale, ha ricevuto un provvedimento di inibizione per 14 giorni per il comportamento offensivo verso gli arbitri.

Sanzioni e tempistiche

Nel dettaglio, la squalifica di Borra impedisce al giocatore di prendere parte alle prossime tre partite della serie di spareggio, una sanzione che influisce in modo significativo sulle prospettive sportive della Crifo Wines, data l’importanza del pivot nel roster. L’inibizione di Campanale è stata fissata fino al 5/6/2026, a seguito delle proteste ritenute reiterate dagli ufficiali di gara. Queste misure sottolineano come il regolamento disciplinale consideri gravemente atti di violenza e comportamenti ostili verso gli arbitri.

Reazioni e conseguenze

La società pugliese si è pubblicamente dissociata dall’episodio, presentando scuse al pubblico del PalaMaggetti, con particolare riferimento ai bambini presenti, e assicurando piena collaborazione agli organi sportivi. Dall’altra parte la tifoseria di Roseto e alcuni addetti ai lavori hanno chiesto chiarimenti e misure esemplari per evitare il ripetersi di simili eventi. Il clima generale attorno alla serie dei playout è quindi diventato più teso, con riflessi mediatici e discussioni sui comportamenti da sanzionare.

Impatto sulla serie

Sportivamente l’assenza del pivot squalificato potrebbe cambiare gli equilibri della serie: Ruvo dovrà riorganizzare la rotazione interna e valutare soluzioni alternative sotto canestro, mentre Roseto può sfruttare la spinta del risultato e l’onda emotiva per consolidare il vantaggio. In chiave disciplinare, il caso rimarrà un esempio citato nelle discussioni su come le federazioni trattano gli episodi di violenza in campo e il ruolo del pubblico nel mantenere il rispetto delle regole.