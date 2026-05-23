Ritardi a Dover: la Francia sospende temporaneamente i controlli EES

Code e attese ai check di frontiera: la Francia ha temporaneamente fermato i controlli EES per sbloccare il traffico e permettere il trasferimento gratuito su traghetti successivi

Un ingorgo agli ingressi del porto di Dover ha costretto le autorità francesi a sospendere temporaneamente i controlli del nuovo sistema europeo, l’EES, per alleggerire le attese. I viaggiatori verso la Francia hanno trovato file lunghe e procedure rallentate perché alcuni dispositivi biometrici non erano stati ancora attivati, con il risultato che gli agenti hanno dovuto creare manualmente i profili dei passeggeri.

Cos’è l’EES e come cambia i controlli alle frontiere

L’Entry/Exit System (EES) è pensato per sostituire il vecchio timbro sul passaporto con una registrazione digitale delle entrate e delle uscite dall’area Schengen. In pratica, i cittadini extra-UE possono dover fornire impronte digitali e una fotografia al primo ingresso per i soggiorni brevi; questa procedura mira a ridurre gli overstay e a rendere più sicuro il monitoraggio dei confini.

L’introduzione graduale dello sistema digitale di frontiera ha tuttavia generato code in diversi scali europei quando l’infrastruttura non ha funzionato come previsto.

La tecnologia e le sue criticità

Il processo richiede terminali appositi per acquisire i dati biometrici e collegarli al registro europeo. Quando questi dispositivi non sono disponibili o non sono stati messi in funzione, gli ufficiali devono ricorrere a procedure alternative: in molte località si è passati alla creazione manuale di file elettronici, operazione che allunga i tempi di controllo.

Il mancato allineamento tra infrastrutture locali e sistema centrale ha mostrato i limiti di una transizione complessa verso controlli basati su biometria.

Cosa è successo a Dover: code, sospensioni e misure temporanee

Durante un periodo di forte traffico turistico, con prenotazioni numerose per il fine settimana, il porto di Dover ha registrato attese fino a quattro ore per l’accesso ai traghetti. Le autorità francesi hanno invocato la clausola prevista dalle regole EES, nota come Article 9, che consente di sospendere temporaneamente alcune verifiche in punti di frontiera molto congestionati. In seguito alla sospensione, gli agenti hanno ripristinato il controllo tradizionale con il timbro sui passaporti per accelerare le operazioni e permettere il deflusso del traffico.

Gestione operativa e impatto sui passeggeri

Il Port of Dover ha comunicato via social che la circolazione è tornata a scorrere e che i passeggeri che avevano perso l’imbarco sono stati riprotetti sui successivi traghetti senza costi aggiuntivi. Nel frattempo, sono state attivate misure di gestione del traffico come la buffer zone per trattenere i veicoli in più corsie e sistemi consolati di instradamento. Restano comunque evidenti disagi: lunghe file sulle vie di accesso, stress per le famiglie in viaggio e criticità legate alla mancanza di servizi nelle code.

Reazioni, criticità infrastrutturali e soluzioni prospettiche

I responsabili del porto hanno espresso frustrazione: nonostante investimenti significativi — tra cui lavori per adeguare le strutture al nuovo flusso — la tecnologia necessaria per sfruttare appieno il nuovo sistema non è stata sempre attivata. Organismi di settore hanno segnalato ritardi analoghi in aeroporti europei e l’associazione degli operatori aeroportuali ha avvertito sul rischio che i disagi si traducano in voli persi nei periodi di punta. A breve termine, la possibilità di sospendere i controlli in casi eccezionali viene usata come tampone operativo; sul medio termine restano da valutare potenziamenti infrastrutturali e una migliore sincronizzazione tra partner transfrontalieri.

Verso un funzionamento stabile

Per ridurre la probabilità di nuovi blocchi è necessario garantire che i terminal biometrici siano attivi e che il personale sia addestrato alle nuove procedure. Alcune soluzioni ipotizzate includono l’aumento delle postazioni dedicate alla raccolta biometrica, piani di emergenza per il deflusso del traffico e la predisposizione di aree di attesa temporanee come previsto da misure di continuità operativa. Inoltre, il dialogo tra autorità nazionali e partner europei rimane fondamentale per armonizzare modalità e tempi di attuazione dell’EES.

In conclusione, l’episodio a Dover mette in luce le difficoltà di introdurre nuove tecnologie ai punti di frontiera in periodi ad alta domanda: la sospensione temporanea dei controlli ha risolto una criticità immediata, ma non sostituisce la necessità di interventi organizzativi e tecnici per evitare che disagi simili si ripetano nei picchi di traffico.