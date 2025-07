Il Liverpool ha preso una decisione commovente, un modo per restare vicino alla famiglia di Diogo Jota deceduto in un incidente stradale

Sono ore drammatiche per il mondo del calcio, stretto attorno alla famiglia di Diogo Jota, morto in un drammatico incidente stradale insieme al fratello André all’età di soli 28 anni. Del giocatore del Liverpool, calciatore professionista proprio come il fratello, sono stati celebrati i funerali nelle scorse ore e, contestualmente, la squadra nella quale militava ha preso una decisione commovente.

Un segnale di vicinanza ai suoi cari che ha lasciato tanti tifosi senza parole ed in lacrime.

Morte Diogo Jota, la toccante decisione del Liverpool

Diogo Jota, attaccante del Liverpool, faceva parte della squadra sin dal 2020 ed il suo contratto sarebbe scaduto nel 2027. Il mondo Reds ha mostrato, in queste ore drammatiche, profondo affetto e vicinanza alla famiglia del calciatore venuto a mancare ed il Liverpool ha deciso, come società, di intervenire prendendo una decisione stupefacente rivolta proprio ai parenti stretti di Jota.

Ha deciso infatti di continuare a pagare lo stipendio del calciatore che sarà versato direttamente alla famiglia. Stipendio che, secondo quanto riferito da Capology e da diversi analisti finanziari, aveva un importo pari a circa 140mila sterline alla settimana pari a 162mila euro. Si tratta di una cifra di circa 6 milioni di euro l’anno, senza considerare i bonus: la famiglia riceverà dunque dal club inglese un totale di 14 milioni di euro.