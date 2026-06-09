Kimi Antonelli trionfa a Monaco: quinta vittoria di fila in una gara folle

Kimi Antonelli conferma il proprio dominio al gp di Monaco del 7 maggio 2026, controllando una corsa movimentata da ritiri, penalità e una ripartenza da fermo e ottenendo la quinta vittoria consecutiva

Il Gran Premio di Monaco disputato sul circuito stradale del Principato il 7 maggio 2026 si è trasformato in una delle gare più turbolente dell’anno, ma a emergere è stato ancora una volta Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano ha mantenuto sangue freddo e ritmo da qualifica in una domenica segnata da problemi tecnici, incidenti e una sospensione con bandiera rossa centrando la sua quinta vittoria consecutiva e stabilendo nuovi primati di precocità per Montecarlo.

La corsa ha visto numerosi colpi di scena: ritiri immediati, sanzioni in pit lane, una Safety Car prolungata e infine una sospensione delle operazioni per verifiche sulle barriere. Nonostante tutto, Antonelli ha controllato la situazione sia nella fase iniziale sia alla ripartenza da fermo, conservando il comando davanti a Lewis Hamilton e a un terzo classificato che ha beneficiato di molteplici penalità inflitte ad altri concorrenti.

La dinamica della gara: ritiri, penalità e la ripartenza decisiva

Allo spegnimento dei semafori la gara ha subito un primo scossone: la monoposto di Max Verstappen si è fermata per un problema alla power unit al primo giro, costringendo il campione in carica al ritiro e aprendo la strada a una fuga di Antonelli.

Nelle fasi successive si sono verificati altri ritiri e incidenti, tra cui un urto alla Noghes che ha coinvolto Lance Stroll e, più tardi, Charles Leclerc.

La direzione gara ha applicato diverse sanzioni multe e penalità da 5″ per eccesso di velocità in pit lane hanno colpito piloti come Lewis Hamilton, George Russell e altri, mentre alcune vetture hanno ricevuto penalità più severe come il drive-through. Russell, in particolare, ha pagato una sanzione non scontata che lo ha estromesso dalla lotta per il podio, chiudendo lontano dalla zona punti.

La bandiera rossa e la seconda partenza

Un incidente alla Rascasse e la necessità di ispezionare le barriere hanno portato alla bandiera rossa e a una sospensione della gara. La decisione ha imposto una ripartenza da fermo con pochi giri a disposizione: le condizioni hanno riaperto ogni possibilità di cambiamento in classifica, ma Antonelli è rimasto calmo e ha effettuato uno scatto perfetto, conservando la leadership anche nella fase finale.

Classifica finale, impatto sul campionato e reazioni

Alla bandiera a scacchi la vittoria è andata a Kimi Antonelli con Lewis Hamilton in seconda posizione nonostante una penalità da 5″ comminata durante la gara. Completa il podio una Red Bull che ha beneficiato delle complessità della corsa e delle penalità inflitte ad avversari che avrebbero potuto insidiare la top three. Charles Leclerc ha invece concluso la propria gara contro le barriere a dieci giri dalla fine, vanificando ogni speranza di risultato positivo a casa sua.

Sul fronte del campionato piloti, Antonelli consolida un vantaggio significativo grazie alla quinta affermazione consecutiva e si conferma leader indiscusso della stagione. In classifica costruttori la Mercedes beneficia della doppia prestazione forte, mentre le altre squadre devono fare i conti con una giornata ricca di imprevisti e con l’analisi delle penalità che hanno influenzato l’esito del gp.

Risvolti tecnici e punti chiave

La corsa ha messo in evidenza come su un tracciato cittadino come Montecarlo il controllo delle procedure di pit stop e la gestione delle regole in regime di Safety Car possano essere determinanti. L’episodio delle gomme, delle regolazioni di bilanciamento e dei freni è tornato al centro dell’attenzione dopo gli errori che hanno portato Leclerc a perdere fiducia nella vettura e a finire contro le barriere. Inoltre, i problemi all’asfalto in ingresso alla Rascasse hanno fatto sorgere dubbi sulla continuità della gara e sulla sicurezza delle barriere, obbligando la direzione a verifiche aggiuntive.

La combinazione di un pilota estremamente efficace come Antonelli, una reazione fredda alle fasi critiche e una serie di penalità inflitte ad avversari ha modellato il risultato finale. I team ora valuteranno i dettagli tecnici e strategici emersi a Monaco per prepararsi al prossimo impegno del calendario.