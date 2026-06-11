Apertura del Mondiale allo Stadio Azteca: Shakira, Bocelli e spettacolo messicano

Il Mondiale 2026 è iniziato allo Stadio Azteca con una cerimonia che ha unito performance musicali, riferimenti alla cultura messicana e la presentazione ufficiale delle squadre prima della partita inaugurale Messico-Sudafrica.

Lo Stadio Azteca di Città del Messico è stato il palcoscenico della prima cerimonia inaugurale del Mondiale 2026, un evento che ha unito musica, danze e simboli della cultura locale. L’impianto, con una capienza di 80.824 spettatori, ha accolto migliaia di tifosi e ospitato la prima delle tre cerimonie previste per questa edizione itinerante, che coinvolge Stati Uniti, Messico e Canada.

La kermesse ha combinato momenti di spettacolo dal vivo e la presentazione delle squadre prima della sfida inaugurale tra Messico e Sudafrica. La giornata è stata attraversata da scene festose nelle fan zone – con una capienza dichiarata di 55.000 persone – e da presenza massiccia delle forze dell’ordine attorno allo stadio.

Cerimonia di apertura allo Stadio Azteca: scena, artisti e simboli

Al centro del campo è stata collocata una gigantesca riproduzione in cartapesta della Coppa del Mondo, mentre i costumi e le coreografie hanno fatto riferimento tanto alle tradizioni indigene quanto a soluzioni più futuristiche in toni oro e argento. Sul palco si sono alternati artisti internazionali e gruppi latinoamericani: tra i nomi che hanno animato lo spettacolo si ricordano Shakirache ha eseguito l’inno ufficiale del torneo, e Andrea Bocellipresente per un momento vocale legato alla canzone dei Mondiali intitolata DNA.

Momenti musicali e ospiti internazionali

La performance di Shakira è stata caratterizzata da coreografie con cinquanta ballerini e costumi in giallo e bianco, mentre Andrea Bocelli ha interpretato l’inedito in compagnia dell’artista Ejae. Sul palco si sono avvicendati anche nomi come J BalvinBurna Boy e la band Manácontribuendo a un programma ampio che ha attraversato diversi generi musicali.

Arrivi, presenze istituzionali e scena dietro le quinte

Tra i momenti istituzionali, il presidente della FIFAInfantinoha mostrato la Coppa del Mondo al pubblico, accompagnato da fuochi d’artificio che hanno segnato l’avvio ufficiale della manifestazione. Nel backstage si sono notati incontri tra personalità dello sport e dello spettacolo: Andrea Bocelli ha dialogato con Ronaldoin uno scambio informale che ha toccato persino aneddoti legati al tennis, con la citazione della frase “Mi sto allenando a tennis, ho visto che ti sei incontrato con Jannik.” e la battuta “Ero geloso di tutti e due“.

L’attrice Salma Hayek ha preso la parola durante la cerimonia per dare il benvenuto al pubblico internazionale, mentre il clima intorno allo stadio ha visto la convivenza tra festeggiamenti e tensioni: manifestazioni di piazza, in particolare di gruppi di familiari dei desaparecidos e di insegnanti, hanno attirato una presenza significativa delle forze dell’ordine, con agenti antisommossa e unità a cavallo dispiegate per garantire la sicurezza intorno alle aree di accesso.

La novità sul protocollo per gli inni

Un elemento di rilievo introdotto in questa edizione è stata la decisione di portare in campo, al momento degli inni, tutti i giocatori a disposizione delle rispettive nazionali, non solo i titolari. Questa scelta, attribuita a un suggerimento di Del Piero nei confronti di Infantinoha modificato la consuetudine dei saluti prepartita, favorendo una presenza collettiva sul terreno di gioco prima del fischio d’inizio.

La partita inaugurale è stata seguita dall’ingresso regolare delle squadre per il riscaldamento e dal fischio d’inizio previsto dopo la parte conclusiva della cerimonia: un percorso che ha collegato idealmente il segmento di spettacolo all’evento sportivo vero e proprio.

Contesto più ampio: il Mondiale itinerante e i numeri

Questa edizione del torneo si svolge su tre Paesi ospitanti ed è composta da 104 partite. Lo Stadio Azteca, oltre a ospitare la cerimonia, sarà teatro della partita inaugurale, come già accaduto in passato: si tratta della terza volta che l’impianto riceve l’evento di apertura, un primato che sottolinea l’importanza storica dell’arena di Città del Messico nel palcoscenico mondiale del calcio. L’atmosfera, tra fan zone, coreografie e interventi di star, ha sottolineato la natura spettacolare e internazionale del torneo.

Nel complesso, la serata allo Stadio Azteca ha offerto un mix di cultura e intrattenimento, mescolando riferimenti locali a performance globali e segnando l’avvio ufficiale di un Mondiale che attraverserà Stati UnitiMessico e Canada con un ricco calendario di incontri e manifestazioni collegate.