Al Grande Fratello, è acceso lo scontro tra Pamela Petrarolo e Amanda Lecciso, che si è trovata in difficoltà dopo l’uscita di Luca Calvani, che considerava un importante punto di riferimento. Questo evento l’ha molto scossa, portandola a una crisi emotiva e in cui è scoppiata in lacrime, suscitando atteggiamenti di sostegno da parte degli altri concorrenti.

Lo scontro tra Amanda e Pamela

Nell’ultima puntata Amanda ha avuto diversi scontri, con Shaila ed Eva per esempio. Ma lo scontro più forte è stato quello con Pamela. La tensione è ormai alle stelle e, dopo il confronto, Amanda si è sfogata utilizzando parole dure nei confronti dell’ex Non è la Rai che, secondo lei, avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti nel momento in cui lei è rientrata nella Casa, e afferma: “Pamela è davvero fuori controllo… Pur di darmi contro ormai direbbe che io sono una finta mora”.

Le dinamiche dopo l’uscita dalla Casa di Luca Calvani

Amanda Lecciso ritiene inoltre che Pamela Petrarolo abbia cambiato strategia dopo la separazione da Ilaria Galassi. Ora le due vanno avanti da sole. E la situazione è cambiata completamente. Amanda ha dichiarato: “Lei vuole raggiungere la finale”. L’uscita di Luca Calvani ha modificato gli equilibri all’interno della Casa e anche Alfonso D’Apice ha sottolineato come il gruppo abbia perso un leader. Per il concorrente napoletano, la finale non vedrà protagonisti Lorenzo e Javier, ormai logorati dalla rivalità, ma chi è vicino all’attore toscano.