La prossima settimana inizierà con uno sciopero. É infatti prevista una nuova agitazione sindacale nel settore ferroviario, con uno sciopero, della durata di due giorni, proclamato per il 7 e l’8 luglio. Coinvolti sia Trenitalia che Italo oltre a Trenord ed altri vettori. Ma quali saranno gli orari dello stop e le fasce di garanzia all’interno delle quali i viaggiatori potranno effettuare spostamenti garantiti in treno? Ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Sciopero treni 7 e 8 luglio: fasce orarie dello stop e treni garantiti

A comunicare lo sciopero previsto per lunedì e martedì 7 e 8 luglio è stato il gruppo Fs in una nota specificando che potrebbero esserci cancellazioni o variazioni rispetto agli orari previsti. Lo sciopero ferroviario riguarda il personale di Trenitalia, Trenord e di altre aziende ed i treni resteranno fermi per 21 ore ovvero dalle 21 di lunedì fino alle 18 del giorno seguente. A rischio la regolare circolazione dei convogli a lunga percorrenza, regionali oltre che di alcuni collegamenti aeroportuali.

Per quanto riguarda i treni garantiti, nel caso del trasporto regionale si tratterà dei servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9. Occorrerà dunque visionare l’orario ufficiale Trenitalia sul sito per verificare l’elenco dei servizi garantiti. Lo sciopero potrebbe, si ricorda, comportare modifiche al servizio anche nelle fasce orarie precedenoti ed immediatamente successive l’orario effettivo dell’agitazione.