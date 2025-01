Un guasto che ha bloccato Milano

Il recente problema tecnico alla linea elettrica di Milano Centrale ha creato un vero e proprio caos nella circolazione ferroviaria. Le linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna sono state sospese per diverse ore, causando ritardi e cancellazioni che hanno colpito migliaia di passeggeri. Trenitalia, in risposta a questa emergenza, ha annunciato un rimborso integrale per coloro che hanno deciso di rinunciare al viaggio. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che ha anche sottolineato come le cause del guasto siano ancora in fase di accertamento.

Assistenza ai passeggeri e indennizzi

In aggiunta al rimborso integrale, Trenitalia ha potenziato l’assistenza ai viaggiatori, fornendo kit e generi di conforto nelle stazioni e a bordo dei treni. Per i viaggiatori delle Frecce, sono previsti indennizzi in caso di ritardi: per ritardi compresi tra 30 e 59 minuti, è previsto un bonus del 25% del prezzo del biglietto, utilizzabile entro 12 mesi. Se il ritardo supera i 59 minuti, l’indennizzo aumenta, con il 50% del prezzo del biglietto per ritardi di almeno 120 minuti.

Come richiedere il rimborso

I passeggeri che desiderano richiedere il rimborso possono farlo attraverso diverse modalità. È possibile compilare un apposito webform sul sito di Trenitalia, recarsi presso la biglietteria, contattare il Call Center o inviare una richiesta via posta. Trenitalia ha anche chiarito che, in caso di cancellazione o ritardo superiore a un’ora, i viaggiatori hanno diritto al rimborso senza trattenute. Inoltre, chi ha subito danni materiali, come la perdita di un appuntamento di lavoro o di una visita medica, può avvalersi della conciliazione con le associazioni dei consumatori per ottenere un equo indennizzo.