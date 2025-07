Auto si schianta contro la motrice di una bisarca: un morto nel drammatico frontale

Terribile incidente stradale questo pomeriggio, 14 luglio 2025, a Cividate Camuno, in provincia di Brescia. Un auto si è infatti schiantata contro la motrice di un bisarca: c’è una vittima.

Terribile incidente nel Bresciano: auto si schianta contro una bisarca

Questo pomeriggio, sulla SS42 a Civitade Camuno, un auto, con a bordo un uomo di 63 anni, si è schiantata contro una motrice di una bisarca, per cause ancora in fase di accertamento. Il conducente dell’auto è morto sul colpo, a nulla è servito l’intervento dei soccorsi, se non per constatare il decesso del 63enne. L’uomo invece alla guida della bisarca, un 45enne, non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. La strada è stata chiusa per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro.