Incidente tra mezzi pesanti in A1 al bivio con A22: traffico in tilt e forti rallentamenti

Incidente tra tir in A1 al bivio con A22: lunghe code e traffico in tilt

Un grave incidente tra due tir ha causato pesanti disagi sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Modena Sud e il bivio con la A22 Brennero-Modena. A seguito dello scontro, si sono formate lunghe code in direzione Milano, con il traffico completamente rallentato e automobilisti bloccati da ore.

, avvenuto intorno alle 8:15 di questa mattina, ha coinvolto due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato, occupando tre delle quattro corsie disponibili. Il carico trasportato dal rimorchio si è sparso sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Fortunatamente, le condizioni degli autisti coinvolti non sarebbero gravi.

Si segnalano oltre nove chilometri di rallentamenti sulla A1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e il raccordo con la A22 Brennero-Modena, in direzione Milano. Attualmente, il traffico procede su una sola corsia nel punto dell’incidente. In direzione opposta si segnalano inoltre rallentamenti causati da curiosi in transito.

Gli automobilisti provenienti da Bologna e diretti verso Milano sono invitati a uscire a Modena Sud, utilizzare la viabilità locale per bypassare il tratto congestionato e rientrare in autostrada presso la stazione di Modena Nord, sempre in direzione Milano, per evitare ulteriori disagi.

Le operazioni di rimozione e ripristino della carreggiata sono in corso, con possibili tempi di attesa ancora prolungati.