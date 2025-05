Un carabiniere di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Pedemontana, vicino alla località di Ergastolo.

Un tragico incidente stradale ha strappato la vita a un carabiniere di 48 anni sulla Pedemontana, in prossimità della località di Ergastolo. L’accaduto ha subito suscitato grande commozione e ha avviato una serie di accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dello schianto.

Carabiniere di 48 anni muore in un grave incidente

Nell’incidente

avvenuto oggi pomeriggio sulla Pedemontana, nei pressi di Ergastolo di Spilamberto, all’altezza del Ponte sul Panaro, sono rimasti coinvolti tre veicoli: l’auto su cui viaggiava il carabiniere, un autoarticolato e una seconda vettura.

Intorno alle 15:40, per cause ancora da chiarire, si è verificato uno scontro tra questi mezzi. Nel violento impatto, la cui dinamica resta al vaglio degli inquirenti, una delle automobili è stata sbalzata contro un’altra. Purtroppo, un carabiniere di 48 anni ha perso la vita sul colpo. Un giovane di 28 anni ha riportato ferite di minore entità ed è stato trasportato in ospedale.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i soccorsi del 118, compreso l’elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Carabiniere di 48 anni muore in un grave incidente: l’identità della vittima

La dinamica precisa dello scontro frontale tra i mezzi, provenienti da direzioni opposte, è ancora oggetto di accertamenti. La vittima, secondo quanto riportato da Bologna Today, è Cosimo Friolo, maresciallo in forza al reparto anticrimine dei Carabinieri di Bologna, stimato e conosciuto per il suo impegno nel servizio.