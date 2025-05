Pedemontana, grave incidente in galleria: coinvolti un bus scolastico con 35 bambini, quattro auto e un mezzo pesante.

Un grave incidente si è verificato lungo la Pedemontana, all’interno di una galleria. Coinvolti un pullman con a bordo 35 bambini e alcuni insegnanti, quattro auto e un tir. Il bilancio provvisorio è drammatico e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Pedemontana, bus con bambini coinvolto in un incidente

Un violento scontro si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 maggio, intorno alle 16.20, lungo la Pedemontana, nel tratto compreso nel territorio di Lomazzo, in direzione Varese.

La situazione è estremamente delicata. Sul luogo dell’incidente è stato attivato un massiccio intervento di emergenza: sono intervenuti l’elisoccorso, due automediche, due auto infermieristiche, otto ambulanze, tre furgoni AREU per supporto logistico, oltre ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine.

Le operazioni di soccorso, ancora in pieno svolgimento, sono coordinate in codice rosso, segnale di massima priorità e gravità. Le squadre sanitarie stanno effettuando le prime valutazioni cliniche direttamente sul posto, mentre si è in attesa di comunicazioni ufficiali riguardo alla dinamica e alla reale portata dell’accaduto.

Pedemontana, bus con bambini coinvolto in un incidente: bilancio drammatico

Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman con a bordo 35 alunni delle scuole primarie e i loro insegnanti, quattro automobili e un mezzo pesante. Il bilancio provvisorio è pesante: una persona ha perso la vita sul posto, si tratterebbe dell’accompagnatrice della comitiva presente sul pullman, due sarebbero in gravi condizioni e altre ventisei avrebbero riportato traumi di minore entità.

Il tratto interessato è stato chiuso alla circolazione per consentire l’intervento dei soccorsi. Le operazioni sono attualmente in corso e coordinate dal Nue 112, con l’impiego di 13 unità.

La ricostruzione precisa dell’accaduto è ancora in corso di verifica. Dalle prime informazioni, il pullman con a bordo dei bambini avrebbe tamponato un camion, coinvolgendo successivamente altri quattro veicoli.

Pedemontana, bus con bambini coinvolto in un incidente: i primi aggiornamenti da AREU Lombardia

A seguito dell’evento, AREU Lombardia ha diffuso il primo report sui soggetti coinvolti. Si segnala il decesso sul posto di una donna, insegnante a bordo del pullman. L’autista del mezzo è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese, mentre due passeggeri minorenni, anch’essi a bordo, sono stati trasferiti in codice giallo rispettivamente all’Ospedale Sant’Anna e, tramite elisoccorso, all’Ospedale San Gerardo. Altri pazienti sono attualmente in fase di valutazione e trattamento sul posto.