Mattinata di disagi lungo l’autostrada A4, in direzione del Lago di Garda. Un maxi incidente avvenuto nel territorio di Calcinato, in provincia di Brescia, ha mandato in tilt il traffico, provocando fino a 7 chilometri di coda tra i caselli di Brescia Est e Desenzano.

Caos in A4 per maxi incidente con sette auto coinvolte: cosa è successo

Lo scontro, che ha coinvolto sette veicoli, si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 17 maggio 2025, e ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Al momento si segnalano forti rallentamenti per gli automobilisti in transito.

Secondo quanto riportato da Brescia Today, non si sarebbero registrati feriti in gravi condizioni tra le persone presenti nei mezzi incidentati. L’allarme è scattato intorno alle 10:00, quando è stata effettuata una chiamata al numero unico per le emergenze: sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco, chiamata anche per domare un principio d’incendio sviluppatosi su una delle auto.

Caos in A4 per maxi incidente con sette auto coinvolte: gli ultimi aggiornamenti sul traffico

La polizia stradale del distaccamento di Verona Sud, impegnata nei rilievi dell’incidente e nella regolazione del traffico, ha comunicato che due delle tre corsie sono state riaperte alla circolazione. La situazione, seppur ancora critica, sta gradualmente migliorando e le lunghe code che si erano formate iniziano lentamente a diminuire.

Gli agenti restano comunque sul posto per monitorare l’evolversi della viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti.