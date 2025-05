Piacenza, 19enne travolto da un camion: incidente stradale finisce in tragedia

Piacenza, 19enne travolto da un camion: incidente stradale finisce in tragedia

Il giovane, bloccato sotto il mezzo pesante, è stato estratto e trasportato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sono in corso le indagini.

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità locale a Piacenza, coinvolgendo un giovane 19enne investito da un camion. L’episodio, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha messo in evidenza i rischi legati alla sicurezza sulle strade e l’importanza di interventi tempestivi da parte dei soccorsi.

Drammatico incidente stradale: morto 19enne travolto da un camion

Un grave incidente si è verificato nel piacentino poco prima delle 14 di oggi, venerdì 16 maggio: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un sinistro stradale nei pressi di Piacenza. Il giovane, alla guida della sua moto, è stato investito e schiacciato da un camion, con la motocicletta rimasta bloccata sotto il mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118 per liberare il ragazzo, che è stato poi trasportato con urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

Drammatico incidente stradale, morto 19enne travolto da un camion: la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire con precisione le cause e la dinamica del grave sinistro.

Secondo una prima ipotesi, il giovane stava immettendosi su via Agazzano provenendo da una strada secondaria. Durante la svolta a destra, probabilmente allargando troppo la curva, è finito nella carreggiata opposta proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un camion. L’impatto è stato devastante: la moto e il conducente sono stati travolti dalle ruote anteriori del mezzo pesante, senza che il ragazzo potesse in alcun modo evitare lo scontro.