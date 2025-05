Un grave incidente è avvenuto ieri mattina sulla pista ciclabile di Trento, coinvolgendo due ciclisti. Tra loro, il noto giornalista Roberto Conci, 63 anni, che ha riportato ferite molto serie ed è stato trasferito d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, mentre la comunità locale segue con apprensione le condizioni di salute del giornalista.

Trento, incidente sulla ciclabile: chi è Roberto Conci

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11 di ieri mattina, ma secondo le prime ricostruzioni lo scontro sarebbe avvenuto circa mezz’ora prima, lungo la pista ciclabile a nord di Trento, nella zona di Spini di Gardolo, nelle vicinanze della casa circondariale.

Roberto Conci è il direttore editoriale de La Voce del Trentino e “La Voce di Bolzano” lotta tra la vita e la morte dopo un incidente in bicicletta, i cui dettagli sono ancora da definire. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche un’altra persona, un uomo di 77 anni originario del Trentino.

Il giornalista è una figura molto conosciuta in provincia per il suo ruolo nell’editoria — amministratore delegato di Cierre Edizioni e Ge Gruppo Editoriale, oltre che direttore di diverse testate e Radio Pop-up — e per la sua recente candidatura politica, passata da Fratelli d’Italia all’Udc.

Trento, incidente sulla ciclabile: il giornalista Roberto Conci in condizioni drammatiche

La ricostruzione dell’incidente che ha coinvolto i due ciclisti è affidata alla polizia locale di Trento. Secondo i primi accertamenti, i due si sarebbero accorti troppo tardi della presenza reciproca, rendendo inevitabile la collisione. Subito dopo lo scontro è stata allertata l’emergenza tramite il 112.

Le ferite riportate dal 77enne sono risultate meno gravi, mentre per Roberto Conci, noto appassionato di ciclismo, la situazione si è rivelata critica. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, con il 63enne accompagnato con massima urgenza e attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Santa Chiara di Trento, dove si troverebbe in fin di vita. Un dramma nel dramma per Conci, che solo pochi giorni prima aveva perso la madre.