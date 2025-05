Dramma nel Milanese, camion travolge un uomo in monopattino: epilogo terribile

Terribile incidente questo pomeriggio nel Milanese, dove un camion ha travolto un uomo in monopattino. Il triste epilogo.

Nel pomeriggio di oggi, 15 maggio 2025, si è verificato un terribile incidente a Rho, nella frazione Mazzo. Un uomo di 50 anni era a bordo di un monopattino quando è stato travolto da un camion.

L’impatto si è verificato in via Risorgimento. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, oltre alle autorità per effettuare in rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

A seguito del terribile incidente di questo pomeriggio a Rho, frazione Mazzo, sono subito giunti sul posto i soccorsi, l’ambulanza e l’elisoccorso, al fine di soccorrere l’uomo di 50 anni a bordo del monopattino che è stato investito da un camion. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso invece l’autista del mezzo pesante, un uomo di 54 anni, portato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. Ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.