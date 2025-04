Un terribile incidente si è verificato stamattina, venerdì 11 aprile, nel tratto compreso tra Cesena nord e Cesena. Ne ha dato notizia Autostrade per l’Italia, informando in tempo reale dell’incidente accaduto sull’A-14 Bologna-Taranto.

Incidente sull’A14, mezzo pesante ribaltato: perde la vita un camionista

A seguito dello schianto avvenuto all’altezza del chilometro 99 sud, dove è presente lo stabilimento della Technogym, ha perso la vita un camionista. La dinamica è ancora al vaglio agli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Forlì. Secondo quanto ricostruito finora, il mezzo pesante sul quale viaggiava la vittima ha urtato un altro mezzo che faceva parte di un cantiere in movimento. Dopo l’impatto, il mezzo pesante adibito al trasporto di farina si sarebbe ribaltato sulla carreggiata, non lasciando scampo all’autotrasportatore. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 ed i Vigili del fuoco.

Le conseguenze dell’incidente sul traffico

L’arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico, e nel tratto chiuso si sono formati quattro chilometri di coda, reindirizzando al casello Cesena nord chi era diretto verso Ancona, per poi rientrare in autostrada dal casello di Cesena dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Lunghe code si sono formate anche all’uscita obbligatoria di Forlì in direzione Ancona. Con il passare delle ore il traffico è stato poi spostato lungo la corsia di sorpasso, mentre nel frattempo sono continuate le operazioni per la rimozione del camion.