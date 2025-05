Due vite spezzate ed un dramma che coinvolge un’intera famiglia. Tutto a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sull’autostrada A1, costato la vita ad un padre ed al figlio di 8 anni. Il dramma è avvenuto al km 615 in direzione sud nel tratto compreso tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel Frusinate, nel pomeriggio di sabato 3 maggio.

Le operazioni coordinate dai soccorritori del 118 e dai vigili del fuoco sono state tutt’altro che semplici ed il bilancio è drammatico. Di seguito la ricostruzione dei fatti.

Gravissimo incidente in A1, morti padre e figlio di 8 anni

Il lavoro di ricostruzione della dinamica del grave sinistro è affidato alla Polizia Stradale di Frosinone che sta cercando di far luce sull’incidente prendendo in esame le diverse possibili ipotesi. L’auto coinvolta è una Ford Fiesta a bordo della quale erano presenti genitori e due figli di 8 e 5 anni ed un Suv Volvo che ha tamponato violentemente la prima vettura.

Un impatto che ha avuto un epilogo terribile: il papà di 40 anni ed il figlio di 8 anni sono deceduti sul posto. Ma anche la moglie, 40 anni e l’altra figlia della coppia di 5 anni hanno riportato gravi conseguenze. Le squadre del 118 dopo averle stabilizzate in loco le hanno trasportate al San Camillo di Roma e al Bambin Gesù dove si trovano ricoverate in gravissime condizioni. Il conducente di un autoarticolato che si trovava alle spalle dei due veicoli ha evitato ulteriori schianti rallentando e mettendosi di traverso: in questo modo ha protetto i mezzi in arrivo da altri possibili impatti facendo da scudo dopo aver occupato le tre corsie di marcia.

Incidente A1, identificate le persone coinvolte

Sul posto oltre al 118 e ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della stradale di Frosinone: si ipotizza al momento la possibile foratura di uno pneumatico quale causa scatenante dell’incidente. Nel frattempo sono stati identificate vittime e feriti: si tratta di una famiglia di nazionalità nigeriana residente da tempo nel comune di Cervaro a poca distanza da Cassin. Stavano rientrando da Vicenza dove si erano recati per scegliere la nuova casa nella quale andare a vivere al termine dell’anno scolastico. Infatti il marito aveva trovato qui un lavoro da operatore sociosanitario.