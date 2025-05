Uno schianto violentissimo contro un albero, per poi terminare la sua corsa su un marciapiede. É la prima ricostruzione di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 maggio in Toscana e che ha visto coinvolte diverse persone; una delle quali, una ragazza di 23 anni, è rimasta imprigionata tra le lamiere accartocciate dell’auto: per tale ragione è stato messo in moto un intervento d’urgenza della squadra di soccorsi.

In una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire ad estrarla dal veicolo e salvarla. Ecco che cosa è successo.

Gravissimo incidente stradale: corsa contro il tempo per salvare una 23enne

Lo schianto è avvenuto nel quartiere Varignano della città di Viareggio e, nello specifico, in via Aurelia Sud all’altezza dell’incrocio con via del Pastore. Qui, per ragioni ancora da chiarire, il conducente del veicolo non è riuscito a controllarlo ed il mezzo è finito contro un albero. Uno schianto estremamente violento a seguito del quale la sua corsa è terminata su un marciapiede.

Nell’auto erano presenti tre persone: uno degli occupanti è una ragazza di 23 anni, che ha avuto l’epilogo più complesso in quanto è rimasta incastrata tra le lamiere deformate della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca avviando un intervento in emergenza per estrarre la giovane dal veicolo. Fortunatamente sono riusciti a portare a termine l’operazione affidando la 23enne alle cure del personale del 118. Ferite anche le altre due persone a bordo, ma non in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale: intorno alle 2:05 è stato portato a termine l’intervento ma si continua a lavorare all’accertamento delle cause dell’incidente.