Tragedia ieri sera, sabato 3 maggio, nel Brindisino: tre ragazzi giovanissimi sono morti a seguito di un terribile incidente stradale sulla Provinciale che collega Torchiariolo a Lendinuso. Ecco chi erano Sara, Karina e Luigi.

Brindisi, terribile incidente stradale: morti tre giovani

Sara, Luigi e Karina ieri sera viaggiavano su una Porsche 911 che era stata noleggiata qualche giorno prima.

A un certo punto, sulla Provinciale che collega Torchiariolo a Lendinuso, l’auto si è ribaltata per poi prendere fuoco. Per i ragazzi non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando per capire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Intanto un’intera comunità è sconvolta per la morte dei tre ragazzi, i cui familiari hanno avuto un malore quando si sono recati nel luogo dell’incidente.

Morti nello schianto della Porsche: chi erano Luigi, Sara e Karina

Luigi Perruccio, 22 anni, Sara Capilunga e Karina Ryzkhova, entrambe di 22 anni, sono i tre giovani che hanno perso la vita nello schianto della Porsche. Tutti e tre di Torchiariolo, Luigi lavorava nell’azienda agricola del padre, Karina, di origini ucraine, era venuta in Italia all’inizio della guerra e viveva con una famiglia pugliese, mentre Sara era stagista in una azienda di infissi.