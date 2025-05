Un incidente fatale lungo la provinciale

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Torchiarolo, nel brindisino, dove tre giovani hanno perso la vita in un drammatico schianto. L’incidente si è verificato lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso, un tratto di strada noto per la sua bellezza paesaggistica, ma che purtroppo è stato teatro di una tragedia.

La vettura, una Porsche presa a noleggio, si è ribaltata e ha preso fuoco, lasciando i tre giovani intrappolati all’interno.

Le vittime: volti di una generazione

Le vittime sono state identificate come Luigi Perruccio, un ragazzo di 22 anni, e due ragazze di 21 anni, Sara Capilunga e Karina Ryzkhova, quest’ultima originaria dell’Ucraina. Tutti e tre erano residenti a Torchiarolo e, come riportato da fonti locali, erano molto conosciuti nella comunità. La notizia della loro morte ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità tra amici e familiari, che si sono riuniti per ricordarli e onorarne la memoria.

Le cause dell’incidente e le reazioni della comunità

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un albero. I soccorsi, tra cui sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia locale, sono giunti rapidamente sul posto, ma per i tre giovani non c’è stato nulla da fare. Il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, ha commentato la tragedia dicendo: “È una tragedia, la comunità è sconvolta”. Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di incidenti stradali che hanno colpito la regione, con un totale di sette vittime nel solo fine settimana che ha seguito il ponte del primo maggio.

Il dramma di Torchiarolo non è isolato; altre due vittime sono state registrate nel pomeriggio sull’A1 nel Frusinate, dove un uomo di 40 anni e suo figlio di 8 anni hanno perso la vita in un incidente stradale. La famiglia, di origini nigeriane, stava tornando da Vicenza, dove aveva trovato una nuova casa. Anche in questo caso, il dolore e la tristezza hanno colpito la comunità, evidenziando la fragilità della vita e l’impatto devastante degli incidenti stradali.