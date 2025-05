Tragedia ieri sera nel Brindisino, morti tre ragazzi giovanissimi a seguito di un terribile incidente stradale: una Porsche ha preso fuoco dopo essersi ribaltata e finita contro un albero. La ricostruzione della tragedia.

Brindisi, Porsche si ribalta e prende fuoco: morti tre giovani

Tre ragazzi sono morti ieri sera, sabato 3 maggio, a seguito di un terribile incidente stradale nel Brindisino, per l’esattezza sulla Provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso.

I tre ragazzi erano a bordo di una Porsche, che era stata noleggiata. Secondo le prime ricostruzioni l’auto si sarebbe improvvisamente ribaltata, per motivi ancora da chiarire, per poi finire contro un albero e prendere fuoco. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, tra cui i Vigili del Fuoco, ma i tre ragazzi, tra i 21 e i 22 anni, non c’è stato nulla da fare.

Brindisi, Porsche si ribalta e prende fuoco: indagini in corso

Le autorità stanno indagando al fine di capire le cause che hanno portato al terribile incidente stradale ieri sera, incidente nel quale hanno perso la vita tre ragazzi giovanissimi, e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo numerose attività della zona hanno annunciato che nella giornata di oggi, domenica 4 maggio, saranno chiuse in segno di lutto. Queste le parole del sindaco di Torchiariolo, Elio Ciccarese: “è una tragedia, la comunità è sconvolta.”