Incidente ha coinvolto più mezzi a Rozzano: circolazione rallentata sulla Tangenziale Ovest e intervento di soccorsi e forze dell’ordine.

Un incidente stradale ha causato disagi alla circolazione lungo la Tangenziale Ovest di Milano, con la chiusura temporanea della carreggiata in direzione nord nei pressi di Rozzano. Il sinistro, che ha coinvolto più veicoli, ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, oltre a provocare rallentamenti e code nella zona interessata.

Chiusura e dinamica dell’incidente sulla Tangenziale Ovest

La Tangenziale Ovest di Milano è stata chiusa temporaneamente al traffico in direzione nord in seguito a un incidente avvenuto nei pressi dello svincolo per Rozzano, intorno alle ore 16:00 di mercoledì 25 marzo. Il sinistro si è verificato pochi minuti dopo l’orario indicato e ha coinvolto complessivamente quattro autovetture e due furgoni, causando una situazione complessa per la gestione della viabilità. Le autorità competenti, in particolare la Polizia Stradale, sono intervenute per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti utili a chiarire la dinamica precisa dell’accaduto, ancora in fase di ricostruzione.

Tangenziale Ovest chiusa: quattro auto e due furgoni coinvolti in un grave incidente

Come riportato da Milano Today, l’impatto ha coinvolto un numero complessivo di circa nove persone, tra uomini e donne dai 40 ai 60 anni: cinque uomini di 45, 46, 47, 59 e 68 anni e quattro donne di 41, 43, 48 e 68 anni. In un primo momento si era ipotizzato un quadro più critico, ma successivamente è stato confermato che nessuno dei feriti ha riportato lesioni gravi: tutti sono stati assistiti e trasportati in ospedale con codici di media e bassa urgenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e, in supporto, anche l’elisoccorso, insieme ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polstrada, impegnati sia nelle operazioni di soccorso sia nella messa in sicurezza dell’area. La chiusura del tratto ha generato lunghe code e rallentamenti prolungati, con traffico intenso e disagi anche sulla carreggiata opposta, dove la circolazione ha subito rallentamenti a causa dell’attenzione degli automobilisti e delle operazioni in corso.