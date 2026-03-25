Chi è Chiara Mocchi, l’insegnante accoltellata a Bergamo: le sue condizioni

Un grave episodio avvenuto in un istituto scolastico in provincia di Bergamo ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli ambienti educativi e del disagio giovanile. Un’insegnante è rimasta coinvolta in un’aggressione improvvisa avvenuta nelle prime ore della giornata, un fatto che ha immediatamente mobilitato soccorsi e forze dell’ordine e che ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale e nel mondo della scuola.

Aggressione nell’istituto di Trescore Balneario: 13enne riprende l’attacco con il telefono

All’interno dell’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario in provincia di Bergamo, si è verificato un episodio di estrema gravità nelle prime ore della mattina, prima dell’inizio delle lezioni. Un alunno di 13 anni ha raggiunto nei corridoi la docente di francese Chiara Mocchi e l’ha colpita con un’arma da taglio, provocandole ferite al collo e all’addome. Il ragazzo si sarebbe presentato con abiti militari e una maglietta recante con su scritto “Vendetta”, elemento che ha attirato l’attenzione degli inquirenti nel ricostruire l’accaduto.

L’allarme è scattato immediatamente: la docente è stata soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico urgente. Le sue condizioni sarebbero serie ma non risulterebbe in pericolo di vita, anche grazie alle cure tempestive ricevute durante il trasporto. Il giovane è stato fermato sul posto da un insegnante e da personale scolastico in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, mentre l’istituto è stato messo in sicurezza. Le indagini sono affidate ai carabinieri e alla Procura dei minori di Brescia.

Non emergerebbero collegamenti con finalità terroristiche e si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un gesto isolato. “Il fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo. Servono per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani. Misure necessarie da accompagnare a quelle che abbiano già avviato nelle scuole sulla condotta e l’educazione al rispetto e che a breve saranno avviate come quella sulla assistenza psicologica” ha dichiarato Giuseppe Valditara.

Chi è Chiara Mocchi, l’insegnante accoltellata a Bergamo: le sue condizioni

La docente coinvolta nell’aggressione, Chiara Mocchi, ha 57 anni ed è insegnante di francese con una lunga esperienza nel campo dell’istruzione. Prima di approdare alla scuola secondaria, ha lavorato per diversi anni presso l’Università degli Studi di Bergamo, collaborando con il dipartimento di lingue e letterature straniere come lettrice di francese. Nel corso della sua carriera scolastica si è distinta per l’impegno didattico e per l’attenzione rivolta agli studenti.

È descritta da colleghi, famiglie ed ex alunni come una figura “stimata, seria e dedicata”, oltre che una docente “bravissima, gentile, preparata”. Appassionata della lingua e della cultura francese, ha promosso iniziative educative come progetti linguistici e attività innovative, oltre a gestire un canale YouTube dove condivideva lezioni e contenuti scolastici. Interessi che spaziano anche alla poesia: nel 1995 ha ottenuto un riconoscimento in un concorso letterario e ha pubblicato alcune sue opere in raccolte dedicate. Il suo profilo umano e professionale viene quindi ricordato come quello di un’insegnante impegnata, apprezzata e profondamente legata al proprio lavoro educativo.

Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni di Sky Tg24, il ragazzino di 13 anni avrebbe avuto un telefono al collo: lo smartphone sarebbe servito per riprendere l’aggressione.