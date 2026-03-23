Un episodio di cronaca ha visto una donna di 31 anni ferita all’addome da un’arma da taglio nella periferia est di Milano, richiamando l’intervento immediato dei soccorsi e l’avvio delle indagini da parte della Polizia per chiarire se l’aggressione sia maturata nel contesto di una lite.

Aggressione e primo intervento nella zona di via Livraghi a Milano

Nel pomeriggio di domenica 22 marzo, poco prima delle ore 14, una donna italiana di 31 anni è rimasta ferita da un’arma da taglio all’addome in via Livraghi, nell’area est della città di Milano, nei pressi del quartiere Villa San Giovanni. L’allarme è scattato a seguito di una telefonata di richiesta di aiuto, che secondo le prime informazioni potrebbe essere stata effettuata dalla stessa vittima. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza in codice rosso, insieme agli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Donna accoltellata all’addome a Milano, trovata in strada: le prime ipotesi

Secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, l’aggressione potrebbe essere maturata nel contesto di una lite, forse iniziata all’interno di un appartamento e poi degenerata in strada o nelle immediate vicinanze. La vittima presentava una ferita compatibile con un fendente inferto con una lama all’addome ed è stata trovata cosciente dagli operatori. Come riportato da Milano Today, dopo le prime cure sul luogo dell’episodio, è stata trasferita all’Ospedale Niguarda, dove risulta ricoverata: le sue condizioni sarebbero stabili, vigile e non in pericolo di vita. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare l’autore dell’aggressione e chiarire eventuali responsabilità.