Un’insegnante è stata accoltellata da uno studente all’interno di un istituto scolastico in provincia di Bergamo, nella zona di Trescore Balneario. La donna, colpita al collo, è stata soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale in condizioni gravi.

Secondo le prime informazioni, l’aggressione è avvenuta nelle prime ore del mattino, poco prima dell’inizio delle lezioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fermato il responsabile.

Cosa è successo

L’episodio si è verificato davanti a un istituto comprensivo, dove la docente si trovava al momento dell’aggressione. Lo studente, minorenne, avrebbe colpito l’insegnante con un’arma da taglio, ferendola al collo.

Subito dopo l’attacco, sono scattati i soccorsi: la donna è stata assistita dal personale sanitario e trasferita d’urgenza in ospedale, dove è stata presa in carico dai medici.

Le condizioni dell’insegnante

La docente, una donna di circa 57 anni, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi e la prognosi al momento resta riservata.

Fermato lo studente

Lo studente responsabile dell’aggressione è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e comprendere il movente alla base del gesto.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità del ragazzo, trattandosi di un minorenne.

Le indagini in corso

Sull’episodio stanno lavorando le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire cosa sia accaduto e se vi siano precedenti segnali o elementi utili a comprendere l’origine dell’aggressione.

L’area scolastica è stata messa in sicurezza e la situazione è sotto controllo.

Un episodio che riapre il tema della sicurezza nelle scuole

L’accaduto riporta l’attenzione sul tema della sicurezza negli istituti scolastici e sulla gestione di situazioni di disagio tra studenti e personale docente, un ambito sempre più al centro del dibattito pubblico.

La vicenda resta in evoluzione, mentre proseguono le indagini per chiarire responsabilità e dinamica dell’aggressione. La comunità scolastica è sotto shock per un episodio che ha coinvolto una docente e un minorenne in un contesto che dovrebbe essere esclusivamente educativo e protetto.