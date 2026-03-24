Una sparatoria avvenuta a Johannesburg ha provocato la morte di un’avvocata di 35 anni. Le autorità stanno indagando per risalire all’aggressore.

Un episodio di violenza avvenuto in pieno giorno nel centro di Johannesburg ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza urbana in Sudafrica. L’uccisione di un’avvocata nei pressi di un Tribunale evidenzia la gravità di un contesto in cui atti criminali possono colpire anche professionisti impegnati nello svolgimento delle proprie attività lavorative, sollevando interrogativi sulle dinamiche dell’agguato e sulle condizioni di ordine pubblico nella città.

Avvocata di 35 anni uccisa a colpi di pistola: profilo professionale e vita personale della vittima

Chinette Gallichan era una professionista affermata nel campo giuridico, con una formazione accademica completata all’Università del Sudafrica, dove aveva conseguito la laurea in giurisprudenza, e successivamente un diploma post-laurea in diritto del lavoro ottenuto con il massimo dei voti presso l’Università di Johannesburg.

Al di fuori della carriera legale, Gallichan coltivava una forte passione per lo sport. Insieme al marito faceva parte del Run Zone Athletics Club e partecipava regolarmente a competizioni podistiche su tutto il territorio nazionale. Tra le sue esperienze più significative figura la partecipazione alla maratona Sanlam di Città del Capo nel 2023, conclusa con un tempo di 4 ore, 18 minuti e 57 secondi. La sua morte ha suscitato profonda impressione nell’ambiente professionale e nella comunità sportiva, lasciando un vuoto significativo e riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza nelle aree urbane del Paese.

Attacco mortale in pieno giorno davanti a un Tribunale: avvocata 35enne uccisa a colpi di pistola

Momenti di terrore in pieno giorno nel centro di Johannesburg, in Sudafrica, dove lunedì 23 marzo 2026, intorno alle 9:00, l’avvocata 35enne Chinette Gallichan è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato all’angolo tra Fox Street e Joubert Street, proprio nei pressi degli uffici della Commissione per la Conciliazione, la Mediazione e l’Arbitrato, luogo in cui la donna si era recata per partecipare a un’udienza. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’aggressore si sarebbe avvicinato mentre la vittima stava scendendo dal veicolo, aprendo il fuoco a distanza estremamente ravvicinata. Dopo l’attacco, il responsabile si sarebbe dato alla fuga a piedi, per poi allontanarsi definitivamente a bordo di un mezzo parcheggiato nelle vicinanze.

Le prime ipotesi investigative indicano un possibile tentativo di rapina, anche se un elemento resta poco chiaro: non risulta che alla vittima sia stato sottratto alcun oggetto. Gallichan operava presso lo studio legale Sibanye-Stillwater, all’interno dell’area dedicata al contenzioso in materia di lavoro, occupandosi frequentemente di controversie legate a stipendi non corrisposti e licenziamenti contestati. Proprio quella mattina era impegnata nella rappresentanza di alcuni lavoratori che avevano avviato una richiesta di risarcimento contro una società del settore minerario, circostanza che potrebbe risultare rilevante nel quadro delle indagini.