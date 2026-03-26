Pedaggio nello Stretto di Hormuz: la proposta del parlamento iraniano

Il parlamento iraniano sta definendo una legge per imporre tariffe sul traffico marittimo nello Stretto di Hormuz: una strategia che unisce sicurezza, leva economica e pressione geopolitica

Negli ambienti parlamentari di Teheran è in fase di elaborazione una proposta legislativa che prevede l’introduzione di un pedaggio per le navi che transitano nello Stretto di Hormuz. Secondo fonti locali citate dai media, la bozza è stata predisposta e sarà esaminata dal team legale dell’assemblea prima di essere formalizzata; l’obiettivo dichiarato è trasformare il controllo del passaggio in un servizio remunerato, giustificando la misura con la fornitura di garanzie di sicurezza per i naviganti.

Questa iniziativa va letta dentro un quadro più ampio di tensioni regionali, sanzioni internazionali e manovre diplomatiche: più che un blocco totale, si tratta di un tentativo di regolare e monetizzare un corridoio marittimo strategico, con conseguenze possibili sul commercio energetico globale e sulle norme che disciplinano il transito marittimo internazionale.

La proposta parlamentare e come funzionerebbe

Dal testo di lavoro emerge l’idea di istituire un sistema di autorizzazioni e tariffe per il transito delle imbarcazioni, accompagnato da percorsi controllati e da una supervisione delle forze navali. I promotori sostengono che lo Stato garantirebbe la sicurezza del passaggio e che, di conseguenza, sarebbe legittimo chiedere un corrispettivo alle navi, analogamente ai dazi per merci che attraversano un territorio.

Modalità pratiche e primi segnali

Fonti giornalistiche e report internazionali segnalano che richieste economiche a equipaggi e armatore sono già state avanzate in modo non sistematico. Alcune ricostruzioni, citando fonti anonime, indicano importi molto elevati in casi specifici: si parla di cifre che possono arrivare a sanzioni pecuniarie tali da incidere significativamente sui costi di trasporto. In prospettiva, il meccanismo potrebbe prevedere canali autorizzati e verifiche preventive per consentire il passaggio, con procedure simili a quelle di una zona di transito controllata.

Implicazioni economiche e per la sicurezza energetica

Lo Stretto di Hormuz è una via cruciale per il flusso di idrocarburi: una quota rilevante del petrolio mondiale transita in quella rotta. Anche ostacoli amministrativi o costi aggiuntivi possono avere effetti immediati sui prezzi e sulle catene di approvvigionamento, innescando ripercussioni sul mercato energetico globale. Per questo motivo, qualsiasi cambiamento operativo o normativo viene seguito con attenzione da governi, operatori navali e grandi compagnie petrolifere.

Il carattere selettivo della misura

Da un punto di vista strategico, la proposta sembra concepita non tanto per bloccare il traffico quanto per discriminare e per esercitare pressione economica: selezionare chi paga o chi ottiene il via libera sarebbe una forma di leva politica. In pratica, il pedaggio potrebbe trasformarsi in una contro-sanzione che mira a premiare partner e a penalizzare avversari, senza scatenare un conflitto aperto derivante da una chiusura totale dello stretto.

Questioni legali e reazioni internazionali

L’introduzione di tariffe monetarie solleva interrogativi sullo statuto giuridico dello stretto. Nei principi del diritto marittimo internazionale esiste il principio del passage che tutela il libero transito in determinate vie d’acqua, e un provvedimento unilaterale di questo tipo potrebbe entrare in collisione con norme consolidate, generando contenziosi e tensioni diplomatiche.

Zona grigia e diplomazia

Piuttosto che una dichiarazione esplicita di chiusura, il percorso intrapreso dall’Iran sembra muoversi in una zona grigia: misure informali, autorizzazioni variabili e richieste economiche non formalizzate sono strumenti utili per esercitare influenza senza assumersi l’onere di un atto apertamente ostile. Questa strategia complica la risposta internazionale, che dovrà bilanciare aspetti legali, interessi commerciali e il rischio di escalation.

In conclusione, la proposta parlamentare iraniana di un pedaggio nello Stretto di Hormuz rappresenta un cambio di tattica rispetto alle minacce di chiusura totale: è una mossa che combina logiche di sicurezza, opportunità economiche e pressione politica, e che pone sfide complesse a livello di diritto internazionale e di equilibrio energetico globale. I prossimi passaggi istituzionali e le reazioni di attori esterni determineranno il grado di impatto reale sulle rotte marittime e sui mercati.