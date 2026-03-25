Un grave incidente legato al paracadutismo ha scosso la mattinata del 25 marzo a Serdiana, in provincia di Cagliari, dove un uomo è precipitato con il paracadute durante un lancio, riaccendendo l’attenzione sui rischi connessi alle attività sportive ad alta quota. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e l’avvio delle indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Dramma in volo a Serdiana: precipita e si schianta con il paracadute

Nella mattinata del 25 marzo, presso il campo volo di Is Paulis a Serdiana, si è verificato un grave incidente durante un’attività di paracadutismo. L’uomo, dopo essersi lanciato da circa 4.000 metri di quota, avrebbe affrontato regolarmente la fase di discesa fino agli ultimi istanti, quando — a poche decine di metri dal suolo — avrebbe eseguito una manovra improvvisa che ha compromesso la stabilità del volo. Questo cambiamento repentino avrebbe causato la perdita di controllo della vela e la conseguente caduta al suolo.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha iniziato senza esitazione le procedure di rianimazione, trovandosi di fronte a condizioni già estremamente critiche. Contestualmente, i carabinieri hanno raggiunto l’area per mettere in sicurezza il sito, assistere nelle operazioni di soccorso e avviare i rilievi utili a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Precipita con il paracadute e muore: chi era la vittima

Come riportato da La Nuova Sardegna, la vittima dell’incidente è Simone Bacchiega, un uomo di 51 anni residente a Cremona e noto per la sua esperienza nel paracadutismo. Appassionato di questa disciplina, aveva accumulato nel tempo centinaia di lanci, maturando una significativa pratica nel settore. Nella giornata dell’incidente si trovava a Serdiana insieme ad alcuni amici per dedicarsi proprio a questa attività sportiva che praticava da anni. Nonostante la lunga esperienza, qualcosa è andato storto nelle fasi finali della discesa, portando al tragico epilogo su cui ora stanno indagando le autorità competenti per ricostruire ogni dettaglio e comprendere le cause precise dell’accaduto.