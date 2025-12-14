Tragedia a Fano, Ermes e Violetta morti nello schianto: i paracadute si sono ...

Ermes e Violetta erano entrambi paracadutisti esperti. Ecco cosa è successo al momento del lancio in paracadute.

Una domenica segnata da una tragedia quella di oggi, 14 dicembre 2025, a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Ermes e Violetta, paracadutisti esperti, sono morti dal violento lancio. Ecco cosa è successo.

Un lancio in paracadutismo si è trasformato in tragedia questa mattina, domenica 14 dicembre 2025, a Faino, in provincia di Pesaro e Urbino.

Per il tragico schianto sono morti Ermes Zampa, 70 anni, residente a Fano, e Violetta Laiketsion, 63 anni, di Rimini.

Cosa è accaduto

Ma cosa è accaduto? Secondo una prima ricostruzione, Ermes e Violetta, entrambi paracadutisti esperti, sono precipitati durante il salto in paracadute dalla scuola, vicina all’aeroporto di Fano. I paracadute dei due si sarebbero intrecciati, impedendo un atterraggio sicuro e provocando la caduta da circa 30-50 metri di altezza.

I soccorsi

Al momento della tragedia, sul posto è intervenuta immediatamente l’ambulanza del 118 e i carabinieri che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. I sanitari hanno però potuto soltanto constatare il decesso: non è stato disposto alcun trasporto in ospedale, segno della gravità immediata delle condizioni riscontrate all’arrivo dei soccorsi.

I testimoni

Il direttore della scuola di paracadutismo Roberto Mascio ha spiegato: “C’erano 14 persone sull’aereo. Non ho visto il momento esatto in cui i paracadute si sono toccati, ma è accaduto intorno ai 30-40 metri, quota troppo bassa per intervenire. Li ho visti collassare”, ha detto al Resto del Carlino. Mascio ha ricordato le vittime come “straordinarie e splendide”, con anni di esperienza e ha detto: “Ci mancheranno moltissimo”.

Un altro testimone, Michele Iddas, ha aggiunto: “Probabilmente non si sono visti. Da quando si sono incrociati al momento della caduta sono trascorsi pochi secondi”.

Il cordoglio del sindaco

Il cordoglio del sindaco di Fano, Luca Serfilippi, e la vicinanza alle famiglie delle vittime: “Fano è stata colpita da una notizia dolorosa. A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo cordoglio e sostegno ai familiari delle due vittime”.