Drammatico incidente stradale con tragico epilogo, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, quello avvenuto nella periferia est di Napoli sul finire della giornata di venerdì. Uno schianto terribile, che ha coinvolto la persona che si trovava in sella ad uno scooter, finita a terra impattando violentemente e perdendo la vita.

A Nulla sono serviti i soccorsi intervenuti d’urgenza: l’uomo è morto in ospedale. Chi è la vittima e cosa è successo.

Dramma in scooter a Napoli: un uomo è morto. La ricostruzione dei fatti

Il tragico incidente stradale si è verificato nel noto quartiere napoletano di Ponticelli, nella periferia cittadina, e ha coinvolto una sola persona. Si tratta di un uomo che guidava uno scooter e che, stando a quanto emerso, stava percorrendo una traversa di via De Meis. Poi il dramma: il 46enne ha perso il controllo del mezzo finendo a terra ed impattando violentemente.

I soccorritori del 118 hanno stabilizzato l’uomo sul posto per poi trasportarlo al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare in codice rosso. Qui però l’uomo è deceduto, nonostante gli sforzi dei medici, per le gravissime ferite riportate. Gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare tutti i rilievi del caso. Si ipotizza che il 46enne abbia perso il controllo dello scooter ma occorrerà chiarire per quale motivo questo sia successo. La dinamica risulta infatti, al momento, poco chiara ed occorrerà capire se l’incidente possa essere stato provocato, o meno, da altri mezzi.