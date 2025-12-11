Ieri mattina, giovedì 10 dicembre 2025, si è verificato un incidente stradale a Milano, incidente che avrebbe potuto finire in tragedia. Un uomo di 84 anni ha infatti sbagliato manovra, sfondando così un garage e rimanendo poi sospeso nel vuoto. Salvato dai Vigili del Fuoco. Il racconto.

Milano, sbaglia manovra con l’auto, sfonda un garage e resta in bilico nel vuoto: l’incredibile incidente

Tragedia sfiorata ieri mattina in un’autorimessa a Milano, in via Giacomo Zanella 49. Un uomo di 84 anni al momento di uscire dalla struttura ha probabilmente sbagliato manovra, sfondando così il muretto vetrato al primo piano e rimanendo in bilico per diversi minuti a un’altezza di circa 8 metri. Subito sono stati chiamati i soccorsi, sul posto i Vigili del Fuoco con tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Cuoco.

Milano, sbaglia manovra con l’auto, sfonda un garage e resta in bilico nel vuoto: 84enne salvato dai Vigili del Fuoco

Come abbiamo visto, ieri si è verificato un incidente in una autorimessa a Milano, dove un uomo di 84 anni, probabilmente sbagliando manovra, ha sfondato il muretto vetrato situato al primo piano restando così in bilico per alcuni minuti. I Vigili del Fuoco giunti sul posto sono riusciti a estrarlo dall’abitacolo e a mettere in sicurezza l’aerea. Ancora pochi centimetri e poteva trasformarsi in tragedia. L’84enne è stato portato al Policlinico.