Possibile svolta nelle indagini sul drammatico incidente dello scorso 6 dicembre, quando sull’A5 una neonata ha perso la vita dopo essere stata sbalzata fuori dall’auto. E’ stato infatti individuato il presunto autista del furgone che ha tamponato la vettura.

Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto in A5: la dinamica dell’incidente

Lo scorso 6 dicembre si è verificato un terribile incidente stradale sull’A5 nei pressi di Volpiano, nel quale ha perso la vita una bambina di pochi mesi. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto è finita fuori strada dopo essere stata tamponata da un furgone. Sull’auto viaggiava la neonata che, per via del violento impatto, è stata sbalzata fuori dalla vettura e poi investita da un’altra auto. La persona alla guida del furgone inizialmente si era fermato ma poi ha proseguito la sua corsa senza prestare quindi alcun tipo di soccorso. Ora ecco una possibile svolta nelle indagini.

Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto in A5, svolta nelle indagini: “L’abbiamo trovato”

Grazie alla testimonianza di alcuni automobilisti di passaggio, la polizia stradale ha individuato il presunto uomo alla guida del furgone che ha tamponato l’auto con a bordo la neonata, morta dopo essere stata poi sbalzata fuori dal finestrino e travolta da una terza auto. Si tratterebbe di un dipendente di una ditta torinese a cui appartiene il furgone. Secondo le fonti de La Stampa, l’uomo sarebbe già stato interrogato e avrebbe negato di essere stato lui. Le indagini nel frattempo proseguono, l’ipotesi di reato su cui sta lavorando la Procura di Ivrea è quella di omicidio stradale, oltre all’omissione di soccorso. Si cerca anche di capire come sia possibile che la bambina sia stata sbalzata fuori dall’auto, se quindi l’ovetto fosse stato correttamente legato alla vettura.