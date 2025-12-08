Un tragico incidente sull’autostrada A5 Torino-Aosta ha provocato la morte di una bimba di pochi mesi, mentre la madre, alla guida, è rimasta ferita in modo grave. Nelle ultime ore, la Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta per ricostruire le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Ecco gli ultimi sviluppi sul caso.

Bimba morta nell’incidente sull’A5: indagini in corso

Sabato sera 6 dicembre, lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta, si è verificato un tragico incidente in cui ha perso la vita una neonata di due mesi, mentre la madre era alla guida del veicolo. Erano da poco trascorse le 20 quando una Fiat 500X, con a bordo una madre e la sua bambina, percorreva l’autostrada A5 in direzione Aosta, diretta a Quincinetto.

L’incidente, verificatosi tra gli svincoli di Settimo e Volpiano, resta ancora avvolto nel mistero: gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e ricostruendo le traiettorie dei veicoli transitati in quel tratto per chiarire l’esatta dinamica.

Non è al momento noto cosa abbia causato lo sbandamento dell’auto guidata dalla donna di 35 anni, né quanti mezzi siano stati effettivamente coinvolti nel sinistro, questioni che solo approfondite indagini potranno chiarire.

Bimba morta nell’incidente sull’A5, la verità sullo schianto: si indaga per omicidio stradale e fuga

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga del conducente, a seguito del coinvolgimento di almeno due mezzi i cui conducenti non si sarebbero fermati a prestare soccorso.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze di automobilisti presenti sul tratto tra Settimo e Volpiano e conducendo accertamenti tecnici per stabilire le condizioni in cui era posizionato il seggiolino della neonata, sbalzata insieme all’ovetto fuori dall’auto durante la carambola. La madre, ancora ricoverata in osservazione all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, potrebbe fornire elementi fondamentali non appena superato lo stato di choc.