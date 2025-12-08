Tragedia a Formello, alle porte di Roma, dove nel pomeriggio di sabato 6 dicembre una ragazza di 16 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. La giovane era alla guida di una microcar quando si è scontrata con un’auto.

Formello, grave incidente tra microcar e auto: il lutto della comunità

La morte della giovane ha profondamente colpito la cittadina alle porte di Roma, spingendo il Comune a sospendere le celebrazioni natalizie previste per l’8 dicembre in segno di lutto. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati condivisi dagli amici sui social, ricordando la giovanissima e le sue passioni, tra cui i viaggi.

La tragedia si inserisce in un periodo drammatico sulle strade della provincia di Roma: nelle stesse 24 ore, un ragazzo di 15 anni è deceduto a Rignano Flaminio e un uomo di 27 anni ha perso la vita nella capitale, evidenziando il ripetersi di incidenti mortali in tempi molto ravvicinati.

Formello, grave incidente tra microcar e auto: morta una 16enne, chi era

Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Formello nel pomeriggio di sabato 6 dicembre. All’altezza del chilometro 6 di via Formellese Sud, una microcar guidata da Matilde Lurci, una ragazza di 16 anni, si è scontrata con un’automobile condotta da un uomo di 63 anni, rimasto illeso.

L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, ogni tentativo di rianimare la giovane si è rivelato vano. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita al Policlinico Gemelli, mentre i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per consentire le indagini.

I carabinieri della stazione di Formello stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello schianto.