Un grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato in Valle di Blenio, nel Canton Ticino, ha visto coinvolti due ragazzi di 16 anni: uno è morto sul posto a causa delle ferite riportate. L’auto, fuori controllo, si è ribaltata e ha preso fuoco.

Tragedia stradale in Valle di Blenio: l’intervento dei soccorso e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Blenio e Biasca e il personale di Tre Valli Soccorso, che hanno prestato le prime cure ai ragazzi. La strada è rimasta chiusa fino a poco dopo le 8 del mattino per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Per offrire supporto psicologico alle persone coinvolte, le autorità hanno richiesto l’intervento del Care Team. Le indagini sono ora aperte per accertare con precisione la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato alla tragedia.

Auto ribaltata e in fiamme dopo l’incidente, è un dramma: morto 16enne

Nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo l’1:30, un drammatico incidente ha scosso la comunità di Torre, in Valle di Blenio. Un’automobile con a bordo due ragazzi di 16 anni, entrambi cittadini svizzeri residenti nella zona, ha perso il controllo lungo la strada cantonale in direzione di Acquarossa.

Come riportato da Qui Como, per motivi ancora da chiarire dalle autorità, il veicolo è sbandato verso sinistra, ribaltandosi più volte e terminando la corsa in un prato sopraelevato rispetto alla carreggiata. Subito dopo l’impatto, l’auto ha preso fuoco, rendendo vano ogni tentativo di salvataggio per uno dei due giovani, deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. L’altro giovane, ferito ma non in pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale.