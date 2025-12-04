Grave incidente sulla strada Statale 16 in località Cerignola il sinistro ha coinvolto un autoarticolato e purtroppo il conducente che era al volante ha perso la vita. Vediamo che cosa è accaduto nella mattinata odierna.

L’uscita di strada del camion e la morte dell’autista

Il camion stava percorrendo la Statale 16 quando per cause ancora in fase di accertamento, come riporta Foggiatoday, il conducente ha perso il controllo ribaltandosi su una cunetta.

Per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare, probabilmente il posizionamento del mezzo pesante ne ha causato il ribaltamento e l’uomo non è riuscito a mettersi in salvo.

118 e vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

Oltre ai membri del 118, arrivati con due ambulanze, sul posto vi erano i vigili del fuoco,le squadre dell’ANAS e la polizia locale, quest’ultima con il compito di far sgomberare la zona nel più breve tempo possibile.

Quando la notizia è stata pubblicata la strada era ancora chiusa al traffico ed al momento non si registrano cambiamenti.

E’ quindi molto probabile che il tratto interessato, al km 715,900 rimarrà chiuso per tutta la giornata odierna al fine di compiere tutti i rilievi necessari e sarà quindi riaperto al traffico veicolare nella giornata di domani.