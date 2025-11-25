Una mattina tranquilla è stata improvvisamente interrotta quando un camion si è trovato contro un treno sui binari di Ponte Rodoni, frazione di Bondeno in provincia di Ferrara, trasformando la routine in un evento drammatico.

Camion contro treno, drammatico incidente: una mattina spezzata dal caos

Questa mattina, martedì 25 novembre, sembrava una giornata qualunque a Ponte Rodoni, nel comune di Bondeno, ma un improvviso fragore tra le campagne ferraresi ha cambiato tutto.

Intorno alle 7:30, un camion bisarca diretto a un concessionario, carico di nuove automobili, ha imboccato il passaggio a livello lungo la strada per Vigarano Pieve, un tratto caratterizzato da una curva a S. Per ragioni ancora da chiarire, il mezzo pesante si è arrestato proprio sui binari della linea ferroviaria Ferrara–Suzzara. Pochi secondi dopo, un treno locale, in transito, ha centrato il camion senza possibilità di evitare l’impatto.

Come riportato da Ferrara Today, l’urto è stato devastante: la motrice del camion è stata proiettata sulla massicciata, il rimorchio si è disintegrato e le auto trasportate sono volate tra i campi. Il treno, gravemente danneggiato, è deragliato, mentre il passaggio a livello è stato quasi completamente distrutto. Miracolosamente, nessun altro veicolo transitava in quel momento, limitando così le potenziali conseguenze.

Camion contro treno, drammatico incidente: soccorsi, feriti e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118, anche con l’ausilio dell’elisoccorso. A bordo del treno c’erano una decina di passeggeri, per lo più studenti diretti a scuola: nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Più seri, ma non in pericolo di vita, i traumi riportati dal camionista, dal macchinista e da un passeggero, tutti trasportati in ospedale per accertamenti.

La Polfer ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’arresto del camion sui binari e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, il traffico stradale e ferroviario è stato interrotto, mentre le autorità hanno attivato autobus sostitutivi e proceduto alla messa in sicurezza dell’area.