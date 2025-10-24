Pomeriggio difficile per i viaggiatori della linea ferroviaria Roma–Cassino. A causa di un grave incidente avvenuto nei pressi di Colle Mattia, la circolazione è stata completamente sospesa, provocando rallentamenti, cancellazioni di treni e forti disagi per centinaia di pendolari diretti verso la Capitale e le province del sud della regione.

Tragico investimento sulla linea Roma-Cassino

Nel primo pomeriggio di venerdì 24 ottobre, il traffico ferroviario sulla tratta Roma-Cassino è stato interrotto tra Zagarolo e Colle Mattia in seguito a un drammatico investimento. Intorno alle 14:35, una donna di circa cinquant’anni è stata travolta da un treno nei pressi della stazione di Colle Mattia, nella periferia est di Roma. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La Polizia ferroviaria, insieme al magistrato di turno, ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti, ancora incerta tra l’ipotesi dell’incidente e quella del gesto volontario.

Tragedia sulla Roma-Cassino: circolazione dei treni sospesa

L’interruzione del servizio ha avuto conseguenze pesanti sulla mobilità ferroviaria. Numerosi treni regionali sono stati cancellati o hanno subito forti ritardi, mentre i convogli già in viaggio sono rimasti fermi lungo la tratta, in attesa della riattivazione del traffico.

Molti passeggeri, impossibilitati a proseguire, hanno scelto di tornare a casa con mezzi alternativi o di attendere nelle stazioni. Ferrovie dello Stato e Trenitalia hanno invitato gli utenti a consultare gli aggiornamenti in tempo reale sui canali ufficiali, precisando che la regolare circolazione sarà ripristinata solo dopo la conclusione degli accertamenti delle autorità competenti.

Ecco l’elenco dei treni segnalati come cancellati sulla tratta Linea Roma‑Cassino a seguito dell’interruzione del servizio.